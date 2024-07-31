旗津卡管控未落實！高雄輪船公司虧掉2個資本額 金額逾11.5億

高雄輪船公司財務惡化，輪船公司規劃許多開源節流措施。（記者黃良傑攝）

2024/07/31 22:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市輪船公司配合市府執行旗津區居民免費乘船公共政策，卻因渡輪營運未能有效改善虧損，加上旗津卡票券管控未落實，長年虧損又未償債務，利息負擔沉重，財務結構惡化，累積虧損達11億556萬餘元，渡輪營運岌岌可危，引起審計單位關切。

輪船公司坦言確實有旗津居民自認居民可免費搭渡輪，索性連證件都不帶，大剌剌就離開渡輪，造成票務稽核困難，董事會決議通過向市府提案取消「現金投幣」，減少僱用保全運押現金費用，另研議幫免費搭船的當地居民，投保交通意外險，增加保障減少虧損。

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鼓山、旗津線渡輪船票全票30元，若有機車同船共60元，目前共發出逾2.47萬張免費「旗津卡」給當地居民，設籍旗津民眾以免費乘船證搭乘公共渡輪往返，112年度總載客707萬餘人次，其中旗津卡免費乘船計374萬多人次，累積虧損達11億556萬餘元，是資本額4億6336萬元的2倍多。

高雄市輪船公司除擔負高雄公共渡輪服務外，並為因應觀光遊憩需求，逐漸轉型提供運輸及觀光服務，自營航線有旗津一鼓山、前鎮一中洲、旗津一棧貳庫等3航線、海上巴士及3艘遊港觀光輪，並將愛河愛之船業務委外經營。

輪船公司強調開源部分將結盟婚紗業者，加強包船、遊港業務，拚提升5%的營運金額；至於節流部分，董事會已決議通過將向市政府提案取消現金投幣及電子票證優惠票價作業。

此外，針對旗津卡的部分，將朝向限制使用次數來處理，主要以服務上下班，或上下課為主，每人限制一天2次，超過就自費，才不會無限量擴張，需經董事會支持，也會跟旗津的議員里長溝通才能上路。

未來將辦理應用資訊連結系統申請作業，比照社會局辦理敬老及愛心卡業務作業方式，介接戶籍資料，定期上傳更新旗津卡票務管理系統資料庫，以強化戶籍查對作業，並組成專案小組稽查違規使用。

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