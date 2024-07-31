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86歲林玉秀發揮客家硬頸精神 天天通勤130公里讀台東大學碩士班

住在台東縣成功鎮的客家耆老林玉秀就讀台東大學碩士班，天天通勤來回130公里。（記者黃明堂翻攝）

住在台東縣成功鎮的客家耆老林玉秀就讀台東大學碩士班，天天通勤來回130公里。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/31 14:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大學教授許秀霞承辦客家委員會補助、台東縣政府主辦的的「後山客共下來講客語」計畫，昨天在成功鎮邀客家耆老共聚一堂，其中，86歲的林玉秀老先生是東大碩士班的學生，每天搭公車來回通勤130公里，一圓求學夢。

​許秀霞是閩南籍的客家媳婦，她的「後山客共下來講客語」計畫募集全縣150個以上的客語家庭之外，也將全縣分成池上、關山、鹿野、太麻里、台東市、成功鎮等6個區域，分別進行培力、親子系列，以及共學共讀等活動，希望讓更多客家鄉親有機會聚在一起，傳承客家文化，讓瀕危的客家語言起死回生，持續發揚光大。

​成功地區的座談，不僅成功國小、三仙國小、忠孝國小、新港國中等師長踴躍參與，在地耆老宋明英也帶著祖傳墨寶現身參與。宋氏一家對成功鎮貢獻良多，其祖父宋安邦原投身軍旅，後舉家遷到成功鎮定居，創立「永振利商行」，是信仰中心「新港天后宮」的創議人，地方上公認漢學造詣最博雅之士。

​客家耆老林玉秀先生已經高齡86歲，他秀出台東大學教育學系教育行政碩士班的學生證，表示他111年考上台東大學，每天從成功到知本通勤上學，下午4點就坐公車出發準備上學，總是第一個到班等候老師上課；放學再風塵僕僕趕回成功，都已經將近凌晨了！

林玉秀表示，他一生沒有機會上正規學校，等到退休之後，終於有時間可以完成自己升學的心願，若不是因為眼睛視力惡化，他真想好好的把碩士論文完成！

​古福堂先生則帶來「腦丁之家曾桃妹」的故事，敘述母親曾桃妹的成長故事。所謂的腦丁，指的是負責開採樟腦的人，這是個難度極高的技術工作，要能分辨本樟、芳樟等7種樟樹的味道，才能取得製腦執照。日治時期，每位腦丁身上都會配掛有官方印記、用檜木製成的「腦丁牌」，可說是腦丁上山的通行證。

​曾桃妹的父親曾庭順先生，當時在樟原北溪深山當腦丁，樟原的樟樹很多，同時有三個腦寮在焗腦，從山上的腦寮下山時還得坐流籠才能順利回家。由於三座腦寮同時焗腦，樟原的樟腦樹很快就採收完畢，只好再到別的地方謀生。如此可歌可泣的故事，也說明了在臺灣的伐樟製腦產業中，各地的客家人經常扮演著腦丁先鋒。

​「後山客共下來講客語」計畫團隊，共邀請了9位國小校長、18位客語薪傳師共同協助，目前已經完成120戶客語家庭的募集，在6個地區辦理了近30場的活動。計畫預定在10月中旬完成高於標準的200戶客語家庭募集。

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