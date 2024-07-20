「愛鄉愛土．義民後生」客語講古擂台賽 決賽結果出爐

「愛鄉愛土．義民後生」客語講古擂台賽決賽出爐，得獎者開心合影。（新竹縣政府提供）

2024/07/20 15:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府以義民祭典為主題，辦理「愛鄉愛土．義民後生」客語講古擂台賽，全縣國小低年段、國小高年段和國、高中職組經過初賽影片審查後，選出33名選手，今（20日）在枋寮國小進行最終決賽，參賽者個個卯足全力，盡情發揮實力爭取佳績。

縣府教育局長楊郡慈、文化局副局長朱淑敏、立委徐欣瑩秘書等今天都到場為選手加油。縣長楊文科表示，褒忠亭義民祭典傳承236年，仍然保留傳統輪值制度與祭典儀式，深蘊文化意涵，是國家指定的重要民俗文化資產，期望大家都能在生活中多運用客家話，保留、傳承我們的母語。

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六家國小學生陳禹菲說，這次參賽所說的故事，是改編自小紅帽的情節；在準備的過程中，學了好多以前沒聽過的客家話，覺得很有趣，希望每年都能參加比賽，讓自己的客家話愈來愈進步。

楊郡慈表示，楊文科縣長上任以來一直將推廣客語列入施政重點，說故事比賽是一個很好認識客家文化的機會，感謝本次義民廟贊助平安符，大力支持客家文化的推動。

評審依故事內容、客語發音、肢體動作及時間掌控等標準評分，選出各組前3名。學生組前3名分別可獲得縣府頒贈獎座、圖書禮券1000元至3000元，進入決賽的指導老師也加發指導獎狀及500元禮券，獎勵其辛勞。

教育局公布決賽獲前3名的名單：

【國小低年段組】

第一名 葉奕頎

第二名 陳欣妤、呂宥逸

第三名 范駿凱、張予晴、林家賢

【國小高年段組】

第一名 馮輝安

第二名 林紫玄、邱天樂

第三名 張雅棠、林姵琦、湯惟羽

【國高中職組】

第一名 范揚玲

第二名 徐瑄璟

第三名 陳姿伶

新竹縣政府教育局長楊郡慈（左）頒獎給客語講古擂台賽國小高年段組第一名學童馮輝安（右）。（新竹縣政府提供）

新竹縣「愛鄉愛土．義民後生」客語講古擂台賽決賽，參賽者個個卯足全力，盡情發揮實力爭取佳績。 （新竹縣政府提供）

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