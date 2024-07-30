4億打造台東縣總圖硬體進度逾9成 最快明年10月啟用

台東縣新建總圖（右半）與現有圖書館相連。（記者黃明堂攝）

2024/07/30 12:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣耗資4億餘元的總圖書館新興工程硬體施工進度逾9成，將於8月完工，屆時交由文化處接棒處理後續室內裝修、圖書管理系統建置，相關規劃案皆已完成發包，預計最快於明年10月25日啟用。

原有圖書館閱覽空間不足，因此縣府於111年2月展開總圖新建工作，規劃一座圖書館與舊館連結，工程經費4億1128萬元，縣長饒慶鈴今天由建設處長蔡勝雄、文化處長李吉崇陪同，視察工程進度。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，建築物設計以台東山嵐為出發點，空間動線流暢，營造彷彿置身於山谷的閱讀體驗，並將新館與舊有圖書館連結，設置完善親子閱讀空間、具台東特色的閱覽藏書空間及文創基地等，建築設計簡潔，空間動線流暢，期待成為台東市區新地標及藝文活動新據點。

饒慶鈴表示，近年縣府積極推動各項公共工程，包括周遭的停五停車場、全民運動館皆已順利發包，逐步完善各項硬體設施，而圖書館的竣工是其中一個重要的里程碑。感謝過程中施工夥伴的辛勞付出，及周遭鄉親對施工不便的體諒配合，大家的付出都讓住在台東變成一件更棒的事，縣府也會盡快將工程完工讓縣民共享成果。

縣府建設處說明，除了良好的規劃與施工品質，縣府致力放大工程效益，透過府內橫向的溝通協調施工期程，取消原規劃600萬元預鑄式汙水處理設施，在園區內完成汙水管線的佈管，除了圖書館，正氣路鄰接園區周遭民房亦可同步接管；調整高壓電引入方向，紓解新生路側用電壓力，同時強化南京路高壓管線佈管。透過公共建設的推行同步強化區域周邊設施。

台東縣總圖書館工程硬體進度逾9成，預計8月完工後接續進行室內裝修。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法