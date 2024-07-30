學校辦海外遊學領隊無證照 中市教育局遭批「放生學生」

市議員王立任（左二）等人指稱，台中市海外遊學團出團數比教育局知道的還多，批教育局「放生」學生。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/30 12:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕海外遊學已是趨勢，但有台中家長發現，小孩參加學校辦的海外遊學團，有2名領隊竟然無領隊證照；議員們向教育局詢問台中市學校辦的暑假海外遊學團數，一問三不知，只查到19團，但實際更多，質疑教育局未掌握狀況，「放生」學生，一旦發生問題責任誰扛？距暑假結束還有1個月，要求教育局馬上調查，保障學生權益。

民進黨中市議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿今日召開記者會質疑，指很多家長都會利用暑假讓孩子參加海外遊學團，但很多家長都不了解相關權益，教育局也未掌握狀況，「如同放生學生」，致使國外遊學團不符規定的現象，影響學生的權益。

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王立任表示，由於有家長反映，參加學校舉辦海外遊學團，旅行社派出2名領隊竟不具領隊證照資格，詢問教育局，台中市目前有多少學校辦海外遊學團？教育局負責督導那一個局處，教育局一問三不知，最近才表示有19團，但是一上網查，根本不止。

王立任表示，為保障學生權益，教育部頒布「海外旅遊學習定型化契約應記載及不得記載事項」，除了明定海外遊學相關保險規定，也需派出懂當地語言的人員，海外遊學團業者若有旅遊行程，需跟旅行社合作，派出有證照的領隊，根據「發展觀光條例」等相關法令規定，留遊學及短期補習班不能經營遊學；若教育局未掌握住學校的海外遊學團，若學校未與業者簽下此一契約，一旦出現問題該如何？

黃守達、張玉嬿、謝志忠都認為，按照現行規定遊學團必須納入規範予以查核，但教育局一問三不知，包括有沒有定期查核？是否合法通報？領隊有無執照？專責單位是誰？屆時發生問題，教育局是否能夠扛責？教育局對學校完全沒有掌握狀況，根本是「放生」學生的狀態；要求教育局應儘速採取必要的行動管理監督，以保障學生的安全與權益。

律師王翼升表示，學校是否能跳過遊學業者承辦這個業務，有學校認為找旅行業者合作就可，但旅行社跟短期補習班是不能經營遊學的這個業務，形成問題。

市議員王立任（中）等人，批教育局未掌握學校所辦海外遊學團狀況，嚴重影響學生權益（記者蘇金鳳攝）

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