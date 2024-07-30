台電申請四接環評二度展延 補件送審延至年底

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽。（資料照）

2024/07/30 11:43

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台電規劃在基隆興建第四座天然氣接收站（簡稱四接案），台電曾在今年一月申請展延六個月，須在7月底繳交環評補件資料；在補件截止日前夕，昨再度提出展延申請。環境部長彭啓明今（30）表示，昨收到台電申請四接環評案展延5個月公文，展延到12月31日前補件送審。

環境部長彭啓明今天表示，昨日下班前收到台電公司正式來文，申請四接環評案展延5個月，也就是說四接環評展延到12月31日前補件送審，申請展延詳細理由必須詢問台電，會依照往例等台電補件再進行審查作業程序；至於環評會議是否因應基隆當地環團要求，增加港埠安全、港埠營運操作、漁業生態等專家，必須等台電將環評案補件送審後徵詢環委意見。

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基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽，做為第四座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

協和電廠四接環評案原本「1.0」與「2.0」版本都未獲環委認同，台電因此提出「3.0」版本，縮小填海造陸開發面積至14.5公頃、填海區也東移至LNG卸收站港池內，2019年起迄今已進行5次環評初審會議，前次審查已是去年7月7日環保署時期，但當時在專案小組第5次專案小組初審延續會議中仍未有結論。

環境部環保司長蔡孟裕表示，去年9月及12月時，已邀集新任環評專家學者委員到當地現勘，環委提出希望增加東移方案調查等意見；另外由於已從環保署改制為環境部，且環評委員已換屆，因此預定下次會議將從第6次專案小組會議開始審查。

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