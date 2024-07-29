獨家》火辣辣！台中廟會鋼管舞 撩人丁字褲抖臀 「兩粒刷臉」超嗨

辣妹雙手環繞在男生頭部，將他的臉直接拉到胸前緊緊埋住。（民眾提供）

2024/07/29 00:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一間宮廟27日舉辦廟會活動，請來辣妹大跳鋼管舞，隨後到台下逐桌扭腰擺臀，而身材曼妙辣妹跨坐在民眾身上，只見撩人舞姿配合丁字褲抖臀，還直接將對方臉部拉到胸前磨蹭。過程被拍下上傳網路，網友說，「這是最新的兩粒刷臉舞」、「男生差點就窒息」，火辣指數破表。

為炒熱氣氛，這間宮廟請來辣妹跳鋼管舞，從民眾上傳到網路的影片中，一名穿著超清涼，足蹬高跟鞋的辣妹，先在舞台上以各種高難度姿勢大跳鋼管舞，狂野的表演立即吸引民眾目光，接下來她走到台下逐桌熱舞，還直接跨坐到一名應是被友人拱出來的「壽星」身上。

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接著在眾人不斷起鬨下，只見辣妹開始在他雙腳上撩人丁字褲抖臀，還雙手環繞在男生頭部，將他的臉直接拉到胸前緊緊埋住，主持人也配合氣氛在旁數秒，但男生顯然有點放不開，一臉靦腆害羞模樣，與辣妹的狂野形成強烈對比，卻意外呈現出不同的「笑果」。

而現場火辣又熱鬧的氛圍，馬上吸引眾多鄉親圍觀，地方媽媽、婦女們情緒激昂，紛紛拿起手機還興奮狂拍錄影，信眾們也是群情亢奮，直言「兩粒刷臉太強了！心臟差點受不了」。

穿著清涼辣妹跨坐在男生雙腿上。（民眾提供）

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