美麗誤會！烏龍脆圖讓彰基爆紅 網友急撤文曝真相

1名脆友在脆PO錯照片，讓脆友誤會病人是送到醫學中心彰基搶救，引發網友熱議。（圖彰基擷取脆照片提供）

2024/07/28 19:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕一名脆友在社交平台Threads（脆）上分享了有關心肌梗塞患者堅持轉院治療的文章和照片，未料照片中顯示的救護車擔架上竟使用了彰化基督教醫學中心（彰基）的棉被，讓許多脆友誤以為該事件發生在彰基，引發熱議。這名脆友驚覺闖禍了，立即撤文並發表道歉聲明。

該事件起因於1名台中民間救護車員工在脆上分享了1名胸痛患者被送至A醫院急診，診斷為心肌梗塞，需立即進行心導管手術。然而，患者堅持轉院至B醫學中心接受治療。貼文中附有一張救護車開門的照片，露出擔架和彰基的棉被，不少網友以為就是彰基，一再敲碗想知道病患後來有沒有救活？莫非，醫學中心導管室是鑲金的？病人真勇敢！不同說法在網路發酵。

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彰基隨後查證並聯繫該脆友，對方發現用錯照片後，立即在Instagram和Threads上向彰基道歉，並撤回貼文，澄清誤會。

彰基急診暨重症醫學部醫師林晏任表示，病人有權選擇醫院，急重症轉院至醫學中心治療是常見現象，也是國際間的準則，彰基的心臟團隊擁有27名主治醫師，加上住院醫師和總醫師，規模大。醫院不僅需要硬體設備，更重要的是醫師人力和治療品質都要符合政府評鑑標準，彰基在這方面投入了大量成本。

彰基急診暨重症醫學部醫師李宗翰則提到，對於高風險或多重共病患者，專業醫師團隊的共同會診至關重要，快速轉院至醫學中心是明智選擇。

脆友發現貼錯照片撤文並發道歉聲明，避免造成彰基困擾。（圖彰基擷取脆照片提供）

彰基醫學中心急診收治急重症轉診病患，已是急診醫護人員的工作日常。（圖彰基提供）

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