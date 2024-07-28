梨山唯一加油站庫存將用罄 何欣純急協調中油送油

梨山唯一的加油站庫存燃油即將耗盡，居民和果農擔心沒油可加，立委何欣純今天緊急協調中油總公司送油。（台灣中油提供）

2024/07/28 13:46

〔記者陳建志／台中報導〕凱米颱風造成台7甲線道路崩塌阻斷，民進黨立委何欣純今天一早接獲梨山農友陳情目前正值水蜜桃採收季節，相關農產品交通運輸高度仰賴梨山加油站供應燃油，但因平時運補燃油的台7甲線不通，居民人心惶惶，擔心農產運輸及搶修重型機具用油不夠丶油罐車補給中斷，何欣純得知緊急協調中油總公司，是否改從南投合歡山一帶進去補給燃油。

何欣純表示，目前梨山居民正忙著採收水蜜桃及災後清理復原家園，不過卻傳出梨山唯一的加油站庫存燃油即將耗盡，對大梨山居民民生影響不小，因平日梨山加油站的燃油補給都來自於宜蘭。但公路局表示，因中橫宜蘭支線台7甲36.6公里至36.8公里米摩登路段，受凱米颱風強降雨及前日地震影響，災區擴大造成邊坡坍方阻斷交通，預計需至30日下午5時才能搶通。

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何欣純指出，台灣中油梨山加油站位在和平區梨山里，是台中梨山山區一帶唯一的加油站，位於台8線中橫公路旁，同時靠近台7甲線中橫公路宜蘭支線終點，附近鄰近加油站都超過 30 公里遠，台8線往花蓮要 35 公里才能到關原站、台7甲線往宜蘭方向要 45 公里才能到南山站，農友經驗分享先前開3噸半小貨車上山，埔里加滿到梨山就差不多沒油了，常常在路上陷入里程焦慮。

何欣純表示，除接獲果農陳情，梨山大小事、梨山農友平台、環山農友平台等網路社團也有超過千人在憂心廣傳這個問題。強調先前正常情況，加滿油上福壽山就用了一半，到了武陵又用一半，回到梨山差不多沒油，此時就需要在梨山站加油，如今面臨庫存用罄讓大家都很憂心。

何欣純表示，今天已經緊急協調中油總公司，若台7甲線無法立刻搶通，是否改從南投合歡山一帶進去補給燃油；中油公司表示，接獲反映已全力協調油罐車及司機人員，預計調用民間小型油灌車送油，今天會努力將油送到。

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