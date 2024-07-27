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台中大雅公道伯、豐原俠女里長 因為這些事得獎了

廖顯彬擔任里長26年、做調解委員多年，調解案件成立率高，獲獎無數，被稱為「大雅公道伯」今年獲得表揚特優里長。（民政局提供）

廖顯彬擔任里長26年、做調解委員多年，調解案件成立率高，獲獎無數，被稱為「大雅公道伯」今年獲得表揚特優里長。（民政局提供）

2024/07/27 18:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中大雅區擔任里長26年的三和里長廖顯彬，擔任調解委員多年，處世圓融，調解案件成立率高，獲獎無數，被稱為「大雅公道伯」，今天接受表揚獲特優里長；豐原區大湳里長張鳳茹行俠仗義，被稱「俠女里長」，還有85歲的石岡區德興里長劉紀雄，是全市最年長里長，皆獲獎表揚。

廖顯彬連續擔任里長逾26年，擔任多項要職為地方發聲，而且擔任調解委員多年，處世圓融、力求和諧，調解案件成立率高，獲獎無數，堪稱「大雅公道伯」，深受里民信任及愛戴，今獲獎服務年資最長的特優里長，今年也榮獲內政部113年資深績優村里長，雙獎榮耀加身。

張鳳茹擔任里長11年，愛護里民、待人和善、親力親為，並積極推廣地方宗教文化活動傳承，熱心公益行善助人，里內曾有獨居老人因使用瓦斯煮食失火，張里長自掏腰包致贈電鍋，後該名長者因房屋老舊，屋頂崩塌漏水，她更協助向公所社會課申請修繕費用，同時協助負擔屋內簡易裝潢費用，一直照顧到該名長者過世，展現濟弱扶傾、行俠仗義的現代俠女風範，深受里民讚許。

還有85歲的石岡區德興里長劉紀雄，為全市最年長里長，秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力，備受里民敬重；服務17年的神岡區神岡里長王百瀛，積極推動里內各項基層建設，爭取里內人行步道美化、神岡兒少家庭福利館設立、福德公園開闢等等深受里民支持。

台中市今天表揚來自豐原、潭子、大雅、神岡、后里、石岡、東勢、新社及和平等9區15名特優里長、200名績優鄰長及42名服務超過20年的資深鄰長、4名績優民政人員及3名績優役政人員，共264人獲頒殊榮。

張鳳茹熱心公益行善助人，行俠仗義，被稱俠女里長。（民政局提供）

張鳳茹熱心公益行善助人，行俠仗義，被稱俠女里長。（民政局提供）

劉紀雄為全市最年長里長，備受里民敬重，獲頒特優里長。（民政局提供）

劉紀雄為全市最年長里長，備受里民敬重，獲頒特優里長。（民政局提供）

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