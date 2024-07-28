颱風遠離 300台江人舞蹈+音樂謝神祈安

肚皮舞蹈班級穿著台江植物拓染服飾演出「大道謝天」。（記者王姝琇攝）

2024/07/28 17:47

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校大廟興學及台江流域志工300多位親師生，涵蓋吉他、舞蹈、二胡、洞簫等20幾個班級，共同策辦謝神祈安音樂會，教學經驗敘說分享，以音樂和舞蹈謝神祈安，展現台江人相放伴的團結精神。

社大台江分校執行長吳茂成表示，此次台江夏日學習博覽會前夕，凱米颱風登陸台灣，風災期間大廟興學及台江流域志工，隨即在各自村落社區，進行淹水洪氾記錄調查，風災後，台江夏日學習博覽會轉為「謝神祈安音樂會」、「台江教學經驗敘說分享會」，300多位師生今日齊聚海尾朝皇宮，結合台江植物拓染的服飾、手提包、彈撥及薩克斯風班演奏，進行謝天及謝謝俺娘敘事走秀，共同以舞蹈音樂，向大道公謝神祈安。

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緊接著下午進行教學經驗敘說分享會，同時也分享此次志工共同防災，在各自社區村落調查記錄淹水的經驗與發現，呼籲大家一起加入環境公民，共同討論，共同合作，一起以公民學習力量，走向永續未來。

村廟樂團班同學們表示，在台江分校上課，充滿正能量，大家學以致用，除了參加謝神音樂會，更特別的是同學們結婚，全班一起幫忙辦音樂會，十分難忘。

吳美燕老師指出，此次謝神祈安敘事音樂會，肚皮舞蹈班級首先演出「大道謝天」，接著由小朋友演出「謝謝俺娘」舞蹈，媽媽們互相交流對話，特別是結合台江植物拓染透過走秀敘事，以大廟做為在地文化劇場，下午合作班級進一步進行台江「教與學」經驗敘說分享會，今年台江學習博覽會，真的不一樣，在風災後倍覺感動。

台江植物拓染楊淑瑤老師表示，看到肚皮舞班學員穿著台江植物拓染服飾，手持拓染作品進行謝謝俺娘走秀，十分美麗，大廟的文化空間結合藝術展演，就是我們生活的文化劇場，特別是演出者和觀眾之間是零距離，彼此鼓勵的掌聲，令人感動。

瑜珈班長莊怡茹說，來到台江分校，自己學習運用瑜珈素養在親子教養，改善家庭生活，特別是孩子在台江出生，也在台江長大，在瑜珈吳瓊桃老師帶領下，參加台江公民行動，帶著孩子一起走台江青春伴行、山海圳國家綠道，陪伴孩子認識台江家鄉，成為台江人，這是最難忘的事。

二胡班李明鄉老師說，看到同學們參加村廟樂團課程，學以致用，參與大殿謝神音樂會，認識互相結婚，全班同學更前往幫忙辦音樂會，令人難忘，二胡班同學方建豐也指出，自己參加了村廟二胡課程，才發現不是自己沒有天賦，在老師分段教學，逐步就學會，這是村廟樂團的正能量教學，加上自己每天回家練習，沒有想到可以在台江文化中心大合奏，非常的開心。

親師生手持拓染作品進行謝謝俺娘走秀。（記者王姝琇攝）

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