颱風挾帶龍捲風？台南10戶屋頂被怪風捲翻受損

牛舍上方的波浪板整個被吹走。（記者楊金城攝）

2024/07/27 17:59

〔記者楊金城／台南報導〕「凱米」的狂風暴雨，25日橫掃台南市，當天下午4點多，佳里區營頂里有10戶民宅的屋頂遭到一陣「暴風」破壞，有的屋頂整個被掀翻，有的屋瓦被吹走，家裡「下大雨」，損失慘重，佳里區公所今天（27日）派員查報。

營頂里長莊榮堯說，颱風是「呼呼」的陣陣強風，這陣怪風吹過去的聲音很奇怪，發出「咻咻」的旋轉聲音，短短幾秒鐘就咻過去，再來才又是颱風強陣風的聲音，當時因風狂雨急，沒有人目擊這陣怪風，但受破壞的民宅和養牛場呈西南往東北方向一線走，懷疑是龍捲風造成才有可能。

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今天放睛後，里辦公處通報公所派員查報，住戶也找人評估修理。「只有財損，沒人受傷，不幸中的大幸」莊榮堯說，受災戶希望爭取市府救助。

受災的10戶民宅都是平房、三合院，另一養牛場牛舍上方長約30公尺的波浪板屋頂也被強風掀開吹走，景象誇張，當天下午災情發生後，發年巨響後，強風大雨瞬間灌入民宅內，家具和物品淋濕受損，噴飛的屋頂、瓦片擊中鄰宅的門窗、冷氣機室外機，砸壞汽、機車的擋風玻璃和板金。

因家裡「下大雨」，根本無法居住，有6位居民緊急由里長和公所安置到佳福寺臨時收容中心，躲避風雨。

莊姓里民的三合院有2間廂房的屋頂整個被強風撕開掉下來，他說，木構屋頂加上屋瓦整個被掀翻，風力很可怕，請人評估修理至少要花10萬元。

這戶莊姓住戶家的三合院二間廂房屋頂（中後）被整個掀翻破壞，營頂里長莊榮堯（右）會同公所查報受災。（記者楊金城攝）

屋瓦被強風破壞，居民看了都覺得不可思議。（記者楊金城攝）

這戶屋瓦也被強風吹走，屋頂受損。（記者楊金城攝）

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