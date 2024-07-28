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6.1億元打造太平運動中心進度逾6成 預計明年中完工

太平國民暨兒童運動中心工程進度逾六成，預計明年中完工（中市府提供）

太平國民暨兒童運動中心工程進度逾六成，預計明年中完工（中市府提供）

2024/07/28 16:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府編列6.1億元打造、太平人殷切期盼的「太平國民暨兒童運動中心」，目前興建進度逾6成，設有多功能球場、運動教室、溫水游泳池及兒童專屬運動中心，其中還升級打造「最大體適能中心」，運動局長李昱叡表示，預計2025年中完工。

運動局長李昱叡表示，太平運動中心是重要的運動建設，各運動空間用心規劃，包括進出動線、無障礙規劃、游泳池防水、設備隔音方式、戶外停車場及建築物周遭排水設計等，市府均用心規劃；另考量未來使用需求，亦與建設團隊請益相關器材設備設置的作法，以彰顯運動中心特色。

李昱叡表示，太平運動中心未來室內運動空間不但可發展太平區特色運動、支援區域賽事活動，更可結合森林公園內步道、草皮等活動區域，舉辦多樣化活動；目前建設工程已取得綠建築黃金級候選證書，讓運動中心具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適、智慧創新等複合式功能，提供更豐富的運動場域。

李昱叡表示，全案執行進度順利，館內將設置體適能中心，並規劃室內溫水游泳池、籃球場、羽球場與瑜珈、飛輪、韻律等教室，更為兒童設立專屬運動空間，同時規劃汽、機車停車場，未來落成啟用後，可與戶外公園設施結合，形成太平區運動生活圈。

李昱叡指出，台中市先後已陸續啟用港區、長春、大里、潭子等4座國民暨兒童運動中心，以及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心；此外，市府更投入資源打造清水、豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心。

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