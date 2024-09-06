屏東小琉球收「觀光保育費」收效 潮間帶人潮劇減8成

小琉球潮間帶開徵「觀光保育費」。（記者陳彥廷攝）

2024/09/06 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣首開全國先例，針對離島小琉球的杉福、漁埕尾及肚仔坪開徵「觀光保育費」，從暑假開始後至今已逾兩個月，適逢小琉球迎王平安祭典登場，每日至少8000人登島，屏縣府指出，目前以價制量生效，進入潮間帶的人潮較去年同期劇減8成，政策效果顯著，但也有分流到未收費潮間帶的現象。

據屏東縣政府調查，近年琉球海域珊瑚覆蓋率衰退，甚至失去珊瑚礁功能，潮間帶中梅氏長海膽及口鰓海膽增生並侵蝕礁岩，影響潮間帶植被生長，危害生物棲息環境。為有效養護資源，縣政府先推動「核心區」範圍毗鄰的肚仔坪潮間帶保育示範區，保育對象含除梅氏長海膽及口鰓海膽的所有水產動植物，盼確保生物繁衍，進而產生「種源擴散」效果。

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禁止所有人員（除當地居民及研究人員）進入的「核心區」外，則是在原本就有管制、同時段限300人的3個潮間帶，透過新增收取每人60元的保育費方式以價制量，提升保育成效，政策於7月1日的暑假正式上路。

經過約兩個月的施行，屏縣府統計，整個7月僅2192人進入3個潮間帶，8月疑似受農曆七月影響，再下滑至1570人，兩個月下來較去年是劇減8成，顯見政策的影響生效，屏縣府強調，當初制定政策就是因為要進行復育，人為踩踏減少，自然就得以讓潮間帶休養生息，內部生態才有辦法生生不息。

導覽業者指出，人潮減少最直接就是導覽員的生計問題，小琉球大多潮間帶屬自然人文生態景觀區，作法應兼顧業者生計，減量反而得更加考慮導覽員的可導覽次數。居民則是意見兩極，王姓居民表示，小琉球海岸的人潮實在太多，因此從明星點位開始收取保育費的第一步，鄉親應多多支持，但也有洪姓居民認為，潮間帶近年已非屬人潮最多的地方，收費反而形成踏浪民眾全部湧進特定免收費沙灘情形，認為應從源頭的整體登島或取締違法民宿部分加強執行。

屏縣府指出，目前也觀察到人流有分流至未收費的潮間帶如蛤板灣的情形，人潮也大幅增加，強調將持續追蹤調查潮間帶的生態狀況，後續滾動調整相關的管制措施；大鵬灣國家風景區則對人潮減少是持正向態度，鵬管處指出，小琉球是台灣少有的純珊瑚礁島，生態本就敏感，若是減少踩踏，才會讓物種能從「核心區」擴散出去其它海域，進而豐富整個水族生態。

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