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    他怨2000萬買股慘賠收場 網打臉：根本不懂投資

    網友哀號，2000多萬在股市裡慘賠，遭網友撻伐根本不會投資。示意圖。（路透）

    網友哀號，2000多萬在股市裡慘賠，遭網友撻伐根本不會投資。示意圖。（路透）

    2024/09/06 23:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人會利用閒錢投資股票，增加被動收入賺進人生第一桶金。一名網友分享，台股這個月非常動盪，看到股票都是慘綠狀態，讓他實在坐立難安便即時停損，並貼出自己的對帳損益，不過網友仔細一看卻發現，原PO的投資成本竟高達2000萬元。貼文曝光，引起許多網友討論。

    網友近日在社群平台Dcard發文，台股8月受到重挫，股票基本上都大受影響，從月初的狀況就十分不樂觀，自己持有的股票也非常慘，「現在就是每天當沖賠錢跟停損持股，真的要畢業了」，只見照片中，原PO的股票包含昇達科（3491）、宏致（3605）、毅嘉（2402）、友威科（3580）、德淵（4720）、東捷（8064）、堤維西（1522）、藍天（2362）、新巨（2420）、龍邦（2514）、夆典（3052），已實現損益為負數，總計共賠34萬2858元。

    不過，原PO的投資成本高達「2144萬869元」，總報酬率僅為-1.6%，讓許多網友紛紛調侃，「我知道你還有錢」，「本金兩千多萬賠不死啦」、「本2000多 小賠30還行了」、「也沒多少錢，你畢業啥？」、「有兩千多萬本金，是真的賠不死啊」。

    不少網友也指出，原PO的操作手法都是想賺快錢當然風險很高，「你一心想加入三千俱樂部不會知足而已，有兩千萬就不會跟只有一千萬的比了」、「感覺你都在追高 需要重新規劃一下策略吧！」、「待不住熊市的人往往等不到牛市，而且你才賠這麼少%，就在叫到底要怎麼賺錢啊」、「2000萬，買一支月配的ETF就可以退休了」。

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