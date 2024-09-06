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兼職時薪190元！他怨「累到穿褲子都會痛」 網見內容：快逃

時薪190元的物流工作，網友做兩天累到穿褲子都會痛。示意圖，與本文無關。（資料照）

時薪190元的物流工作，網友做兩天累到穿褲子都會痛。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/09/06 23:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕做一行怨一行，每個行業都有說不完的苦。有網友在PTT抱怨，最近找到一份做物流的工作，時薪190元的兼職，一天上班時數5小時，高強度的工作壓力，要持續不斷搬貨物，讓原PO剛入職就想離職，「都覺得要往生了」，貼文曝光，引起網友熱議。

網友近日在PTT論壇發文，好不容易找到算不錯的兼職工作，時薪190元，一次都做5個小時，但只要做到第3個小時，真的就快要受不了，「中間完全沒休息超扯的，快要往生，就是永遠有推+搬，不停的工作，沒時間上廁所那種，公斤數有些都不只20公斤，覺得好累好累」。

原PO透露，1個人基本上要處理2至4條貨櫃，這就是為什麼PT人手永遠都不夠用，公司的苦力活都是外包，「做了2天，有點快不行了，連要彎下去穿個褲子都覺得痛，我該不該繼續PT下去啊，會不會被笑啊」。

該文曝光後，許多網友認為，時薪高換來身體後遺症超不值得，「物流很容易身體受傷和後遺症，能逃就趕快逃」、「覺得不適合自己請快逃，萬一你硬撐下去受傷就不得了了」、「我做過，我果斷離開」、「理貨員真的沒什麼前途」、「趕快跑，不值得！」、「賺的錢都拿去看醫生了，去做7-11都比較實在吧」、「物流作業時小心腰，不然受傷得不償失」。

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