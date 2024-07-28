凱米颱風農損逾18億 雲嘉屏佔6成最嚴重

凱米颱風造成中南部農作物嚴重災損，其中以香蕉最嚴重，損失超過2.4億元。（資料照）

2024/07/28 16:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕凱米颱風連日豪雨，中南部農作災損嚴重。農業部統計截至今（28）日上午，全台農業產物及民間設施估計損失逾18億元，其中屏東縣、嘉義縣、雲林縣受損金額佔整體超過6成；農作物損失則以香蕉最嚴重，損失2.4億元，其次為梨、番石榴、木瓜及落花生。

農業部彙整全台縣市凱米颱風造成的農業災情，截至今日上午，農業產物及民間設施估計損失計18億3871萬元。依照縣市來看，屏東縣損失3億8620萬（占21％）、嘉義縣損失3億8467萬元（占21％）、雲林縣損失3億6838萬元（占20％）、台南市損失1億4253萬元（占8％）、高雄市損失1億4062萬元（占8％）、南投縣損失1億756萬元（占6％）較為嚴重。

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農產損失方面，農業部估計損失金額12億6065萬元，農作物被害面積1萬6721公頃，損害程度26％，換算無收穫面積4347公頃；受損作物主要為香蕉，損失金額2億4194萬元，其次為梨、番石榴、木瓜、落花生。

畜產損失金額2億5040萬元，受損畜禽主要為雞185萬隻，受損金額2億1480萬元，其次為鴨、豬、鵝等；漁產損失金額2億7036萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3063公頃，受損金額1億8610萬元，其次為虱目魚及淡水長腳蝦等。

民間設施損失金額則約5731萬元，包含農田流失及埋沒損失、水平棚架網室及塑膠布溫網室損失、畜禽舍半倒、箱網及防疫型簡易養殖設施損失等。

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