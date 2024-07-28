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台中農損嚴重現金救助僅限8品項 楊瓊瓔籲農業部放寬為「全品項」

劍蘭倒伏，花農表示，損失慘重。（楊瓊瓔提供）

劍蘭倒伏，花農表示，損失慘重。（楊瓊瓔提供）

2024/07/28 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕凱米颱風肆虐台中重創農業，農業部目前僅公告台中市胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥等部分品項可申請現金救助，立委楊瓊瓔連日勘災發現實際災情遠超過公告範圍，如后里地區的劍蘭倒伏，南瓜及冬瓜因泡水腐爛枯死等情況嚴重，農民生計陷困境，呼籲農業部放寬台中市天災現金救助範圍為「全品項」適用。

在后里種南瓜的張姓農友表示，颱風過後，他的瓜田已經泡水數天，導致南瓜根部腐爛，幾乎全滅，損失慘重；種冬瓜的李姓婦人也表示，冬瓜本來長得很好，但現在大部分都泡在水裡爛掉了，損失超過了她的預期，希望政府協助復耕。

此外，凱米襲台挾帶的陣陣強風造成后里劍蘭大面積倒伏，周姓花農說，劍蘭正進入開花期，一旦倒伏就無法繼續生長，希望農業部能將劍蘭納入現金救助，幫助農友度過難關。

由於農業部公告台中市現金救助及低利貸款僅限胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室等8大品項。后里、外埔地區許多農民向立委楊瓊瓔反映劍蘭、火龍果、南瓜、冬瓜等農作物損害也非常嚴重，對於農業部將這些品項排除在救助範圍之外，表示不滿。

楊瓊瓔呼籲農業部應該秉持「從速、從簡、從寬」的原則，重新公告台中市為「全品項」適用農業天然災害現金救助及低利貸款地區。她表示，農業部應該及早調整救助政策，讓所有受災農民能夠獲得必要的幫助，減少災後重建的困難。並允諾將持續向農業部爭取，以保障所有受災農民的生計安全，並助力他們儘快復耕。

南瓜淹水枯黃、枯死。（楊瓊瓔提供）

南瓜淹水枯黃、枯死。（楊瓊瓔提供）

冬瓜淹水枯死。（楊瓊瓔提供）

冬瓜淹水枯死。（楊瓊瓔提供）

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