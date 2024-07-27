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凱米颱風受災戶 公路局宣布罰單、定檢、汽燃費可展延到明年1/31繳納

凱米颱風侵台造成許多災損，交通部公路局公布「0724凱米颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有相關證明文件，包括罰單、定期檢驗和汽燃費等可以展延到明年1月31日再申辦。圖為車輛泡水示意圖。（資料照）

凱米颱風侵台造成許多災損，交通部公路局公布「0724凱米颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有相關證明文件，包括罰單、定期檢驗和汽燃費等可以展延到明年1月31日再申辦。圖為車輛泡水示意圖。（資料照）

2024/07/27 15:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風侵台造成許多災損，交通部公路局公布「0724凱米颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有相關證明文件，包括罰單、定期檢驗和汽燃費等可以展延到明年1月31日再申辦。

公路局說明，只要民眾持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至2025年1月31日前向公路監理機關申辦。

公路局表示，另因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，請民眾同樣在2025年1月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，若有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

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