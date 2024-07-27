雲林有史以來最嚴重 張麗善籲屋內淹50公分以上補助條件能放寬

凱米颱風挾帶豪大雨造成雲林多處淹水嚴重，安置人數史上最高，縣長張麗善盼中央能放寬屋內淹水50公分以上補助標準。（記者黃淑莉攝）

2024/07/27 14:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕總統賴清德宣布全台淹水50公分以上民眾每一戶補助2萬元，雲林縣長張麗善今（27）日到土庫巡視養雞場災情指出，這次凱米颱風挾帶超大豪雨，雲林安置收容的民眾是有史以來最多，且屋內泡水多數家具、電器都損壞，呼籲中央能放寬補助標準。

張麗善表示，凱米颱風雲林平地雨量超過300毫米、山區更達1300毫米，轄內河川、區域排水水位暴漲，雲林20鄉鎮市有16個鄉鎮緊鄰區域排水、河川，沿線村里聚落都傳出淹水災情，共安置400多人，這是有史以來最多。

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根據縣府水利處統計，這次颱風雲林多處淹水，大埤、水林、斗南、口湖等地甚至有幾個村落水淹水超過1公尺，截至今天中午縣內仍有12處淹水中，其中水林鄉萬興村積水還有80公分、塭底有50公分。

張麗善說，家電泡水太陽出來就會好，只要屋內泡水幾乎家具、家電都損壞，希望中央能放寬淹水50公分以上的補助標準。她也呼籲家中有淹水的鄉親在清理家園時可以先拍下屋內水退後留下的水痕，留下紀錄確保自身權益。

另雲林縣稅務局指出，因颱風有財物損失有部分稅目可以減免，包括房屋稅、使用牌照稅、地價稅、娛樂稅，相關規定受災民眾可上稅務局網站查詢，或電洽0800-556969有專人服務。

雲林縣多處村落淹水嚴重。（記者黃淑莉攝）

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