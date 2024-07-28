雲嘉南災損近10億 盼漁牧也現金救助

雲林多處養雞場淹水，養殖戶心血付諸流水。（記者黃淑莉攝）

2024/07/28 05:30

農損現金救助 申請至8/5 週末仍可辦理

〔記者王善嬿、楊金城、吳俊鋒、黃淑莉／綜合報導〕凱米颱風襲台，造成雲嘉南農漁牧災損共近十億元，其中嘉義縣養殖牡蠣損害超過一．六億元，台南畜牧損失一．五億元，雲林逾六萬公頃農田淹水，多處養雞場淹水，死亡逾卅萬隻雞，還有養殖魚塭受災，希望中央也能將漁牧災損納入現金救助。

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根據農業部公告，雲嘉南三縣市為凱米颱風全品項農業天然災害現金救助地區，即日起至八月五日受理申請，週末仍可至受災地公所辦理。

嘉縣 牡蠣養殖棚架受損嚴重

嘉義縣府指出，截至昨天上午統計，農林漁牧災損三．九億餘元，包括農業一億四四九五萬餘元、漁業一億六四六三萬餘元、畜牧災損九八二三萬元。

農業處漁業科長張建成說，海上牡蠣養殖嚴重損害，約八千棚浮筏式蚵架、三百公頃平掛式蚵棚受損，待海象穩定再出海勘災。

嘉縣山區一六二甲縣道瑞里至太和、一五九甲縣道（大華公路）廿五公里之後，及一四九甲縣太和至豐山等路段仍交通中斷，竹崎鄉光華村茄苳仔聚落已斷電四天，縣府昨派大型機具搶通道路。梅山、阿里山、大埔、番路截至昨天四點，尚有二一○三戶停電待復電。

台南 已42處畜牧場通報受災

台南市農損統計至昨天破二億元，其中畜牧高達一．五億元，農作物超過五千萬、漁業二千多萬元。

目前受災通報的畜牧場有四十二場（家禽場卅六場、豬場六場），不少雞場全場被淹；農作物被害面積一四○三公頃，損害程度十三％，主要為高粱、水稻等；養殖漁業被害面積二七五公頃、損害程度卅五％，損失二六二七萬元，以虱目魚、文蛤為主。

雲林 超過30萬隻雞淹水死亡

雲林則有超過六萬公頃農田淹水，農漁畜牧損失逾三．五億元，農業處長魏勝德說，農糧部分受災面積約三千四百多公頃，損失金額約一．九億元，主要以玉米、花生、竹筍最嚴重。

土庫一處養雞場九千多隻三週齡的紅羽仿土雞泡水死亡，損失近百萬元，包括土庫、大埤、崙背、東勢、麥寮、褒忠、台西、四湖及水林都傳出畜牧場泡水災害，光雞隻死亡就逾卅萬隻，損失金額約四五○○萬元。

沿海養殖魚塭受災超過一七六○公頃，損失金額約五二○○萬元，由於有的地方積水未退，災情還沒回報，損失金額持續攀升，縣府盼畜產、漁業也納現金救助。

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