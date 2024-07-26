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凱米颱風淹死115頭豬、5.9萬隻雞 高雄農損逾億元

農業部長陳駿季（前左2）視察高雄市梓官蔬菜專區災損。（記者蔡清華攝）

農業部長陳駿季（前左2）視察高雄市梓官蔬菜專區災損。（記者蔡清華攝）

2024/07/26 17:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市農業局統計截至今天下午畜牧業損失慘重，有115頭豬、5.9萬隻雞被大水淹死累計301.9萬元，農損約9770.1萬元，合計上億元。

農業部陳駿季今天下午視察高雄市燕巢區番石榴、以及梓官蔬菜專區災損，見芭樂落果、菜苗伏倒面色沈重，他表示，這次災害救助將以「全品項」納救助範圍，簡化行政程序加速核發補助金。

高市農業局表示，凱米颱風畜牧業災損，截至今天下午4時止，畜牧業累計損失金額301.9萬元，共有路竹、田寮、旗山共7場，初步統計，豬隻死亡115頭、雞隻5萬9千隻、鴨隻3千隻、鵪鶉2萬4千隻。

本市農產業災損累計損失金額9770.1萬元，包括林園區、大寮區、大社區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、湖內區、永安區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、小港區等18公所回報。

以香蕉受害面積443.10公頃，損害程度20%，換算無收穫面積86.82公頃，損失金額2,821.7萬元最多，番石榴損失金額2587.7萬元，木瓜損失金額1891.2萬元。

蔬菜受害面積80.80公頃，損害程度12%，換算無收穫面積9.96公頃，損失金額118.5萬元。

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