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幼兒園性侵案檢討挨批卸責！蔣市府堅稱2022年不積極、2023年皆依法

台北市政府今仍強調蔣市府於2023年時皆依照程序、依法要求該園停業，更針對狼師及園長負責人開罰。（資料照）

台北市政府今仍強調蔣市府於2023年時皆依照程序、依法要求該園停業，更針對狼師及園長負責人開罰。（資料照）

2024/07/27 23:13

〔記者楊心慧／台北報導〕蔣市府提出的台北市培諾米達信義幼兒園性侵案檢討報告，遭台北市議員批評卸責，未通盤檢討所有程序，台北市政府今仍強調蔣市府於2023年時皆依照程序、依法要求該園停業，更針對狼師及園長負責人開罰，堅稱檢討報告已全面檢視2022年（前市長柯文哲任內）的五項問題，關鍵在於「當時」相關局處心態不夠積極主動。

北市府副發言人郭音蘭今表示，自蔣市長上任後，面對問題的態度就是承擔、解決問題，並提出精進方案，已全面檢視2022年五項問題，更歸結問題的核心為當時相關局處心態不夠積極主動，因此除教育局與社會局將以考績會程序決定行政懲處，也主動將全案送交監察院接受檢驗。

郭音蘭指出，市府提出十項精進方案，做得比現行法規還要更多更全面及更嚴格，就是務實面對問題，徹底解決，杜絕問題再次發生；面對缺失，北市府誠心檢討，該懲處就懲處，絕不護短。

針對議員質疑2023年慢半拍，郭音蘭說明，2023年的通報一個月內，教育局就已要求停止招生，並在調查認定後依法要求該園停業，7月12日下午教育局接獲幼兒園校安通報後，7月13日立即依新修的幼教法法定程序召開審查小組會議決議受理，在7月隨即組成調查小組、辦理調查訪談事宜，8月專案小組進駐園內輔導並要求該園先行停招。

郭音蘭進一步指出，其後教育局依法分別裁處負責人（狼師母）延遲通報及未依規定停聘狼師，開罰15萬及30萬元，後認定委員會決議，依最重罰則裁處狼師毛畯珅60萬元且終身不得擔任教保服務人員，負責人知道疑似性平案件未通報裁處15萬元，及園內人員情節重大的不當對待幼兒行為裁處罰鍰6萬，後也廢止幼兒園設立許可的處分，同時公告行為人、負責人姓名及機構名稱。

至於遭質疑市府只是重複已有的規定， 郭音蘭指出，並非事實，市府精進方案，要求的就是做得比現行法規更多更好更嚴格，僅以精進方案第一項為例，相較於現行《幼兒教育及照顧法》第28條第3項規定的「調查期間⋯⋯應停職」，市府則更進一步將停職的時限設定在「接獲通報」，且要求立刻停職、停聘並從重處罰」，請議員不可不明察。

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