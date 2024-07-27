最強「天赦日」適逢關公聖誕 命理師曝補財庫、求好運最佳攻略
2024/07/27 21:00
〔記者蔡淑媛／台中報導〕7月29日（農曆6月24日）是「天赦日」，也是關聖帝君聖誕，難得的雙重吉日，適合向玉皇大帝祈求開運旺財、趨吉避凶，命理師楊登嵙提醒，這天祭拜最佳時間是早上5點到下午3點，必須把握。
台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5到7日，並不多見，今年年中的天赦日有7月29日（農曆6月24日）及8月12日（農曆7月9日），要善加利用，向玉皇大帝懺悔，請求赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。
請繼續往下閱讀...
天赦日在住家門口焚香祈求，或是到廟裡祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈驗，赦罪後便是補財庫、迎好運的好時機，祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。
楊登嵙提醒，天赦日最佳祭拜時間是當天早上5點到下午3點，需準備的供品有清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。
拜拜時記得，口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文念出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰，最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。