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水晶肥皂鑄印Q版關公！「大溪大禧」慶典紀念商品曝光

一甲子水晶肥皂鑄印大溪大禧Q版關公形象。（記者李容萍攝）

一甲子水晶肥皂鑄印大溪大禧Q版關公形象。（記者李容萍攝）

2024/07/09 20:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一年一度的夏日祭典「大溪大禧」系列活動已經開跑，今年首度和經典的「南僑水晶肥皂」合作，推出Q版關公圖像「大溪大禧-水晶好朋友保庇組」肥皂和乾洗手組合，陪伴台灣一甲子的製皂精神，加上百年關公信仰的護佑祈願，象徵歷久不衰的經典再創新。

桃園市立大溪木藝生態博物館近年以桃園市無形文化資產「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」（俗稱「六月廿四」）為核心打造節慶品牌，今年以「沉浸在大溪的慶典文化」為主軸，邀請民眾走入農曆6月大溪籌備慶典的現場為號召，體驗當代轉譯的信仰生活之美，感受神與人共榮的氛圍。

水晶紀念皂特別鑄印上大溪大禧Q版關公形象，限量1000份，在南僑水晶肥皂官方線上商城及大溪在地8個合作商家、週末快閃店販售。

另外，大溪大禧也準備紀念T恤及紀念毛巾雙料組合，清爽的果綠色搭配可口的西瓜紅，是遊走大溪老街、穿梭鑼鼓炮陣的最潮裝扮。如果覺得紀念商品令人眼花撩亂、不知從何下手？大溪大禧「限量大禮包」把限定商品一包打盡，除了「大溪大禧紀念毛巾」和南僑水晶「水晶好朋友保庇組」，還有大禮包限定的「手搖一夏-飲料提袋」、「閃亮關公金屬徽章」，搭配「關公大禮袋」，一次把關聖帝君的祝福通通打包帶走。

一甲子水晶肥皂鑄印大溪大禧Q版關公形象。（記者李容萍攝）

一甲子水晶肥皂鑄印大溪大禧Q版關公形象。（記者李容萍攝）

大溪大禧「限量大禮包」讓你把限定商品一包打盡。 （記者李容萍攝）

大溪大禧「限量大禮包」讓你把限定商品一包打盡。 （記者李容萍攝）

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