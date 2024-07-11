為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

虎爺誕辰遇天貺日 民眾準備生雞蛋、炸雞祝壽

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

2024/07/11 14:21

〔記者劉婉君／台南報導〕今（11）日是農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽，還有人以錢換錢，做為錢母求財運。

天貺日據傳是玉皇大帝開天門的日子，善化慶安宮總幹事魏素珍表示，近年來隨著不少命理老師分享天赦日、天貺日求財轉運的方法，每到相關節日，就有不少民眾到廟裡拜拜，今天到廟裡拜玉皇大帝及虎爺的民眾也比往年增加。

廟方一大早就準備炸雞、生雞肉等供品為虎爺祝壽，虎爺神像前也擺滿一盒盒民眾供奉的生雞蛋，虎爺腳邊還有許多民眾拋下的銅板，也有民眾以錢換錢，希望能帶來好運及財運。

魏素珍表示，早期醫藥不發達時，小孩子如果罹患俗稱「豬頭皮」的腮腺炎時，會帶小朋友到廟裡拜虎頭 ，以金紙在虎爺下巴處抹一下後，再於小朋友下巴處抹一下，反覆3次，象徵「虎咬豬」，祈求早日痊癒。拜虎爺前要先拜主神，並準備生肉、生雞蛋等供品。

另外，魏素珍說，因今年以來也常有民眾詢問天赦日要怎麼拜？為了給民眾正確的觀念，不要以為金紙燒得越多就是越好，因此，農曆6月24日（國曆7月29日），將首度舉辦天赦日補財庫法會，當天並將準備帶殻桂圓送給參與的民眾，打破殻象徵破除過去種種的不好。

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄東林福德廟辦馬拉松 虎爺當先鋒、土地公也參賽
2024/06/18 19:47

高雄東林福德廟辦馬拉松 虎爺當先鋒、土地公也參賽
水里虎爺聖誕遶境 「吃炮」火煙超吸睛
2024/07/07 16:48

水里虎爺聖誕遶境 「吃炮」火煙超吸睛

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
台南為金虎爺打造「金戰甲」 金價飆漲引熱議
2024/05/07 17:49

台南為金虎爺打造「金戰甲」 金價飆漲引熱議
大暑巧遇天貺日、虎爺生日！廖大乙：把握千載難逢機會求財添圓滿
2023/07/15 13:05

大暑巧遇天貺日、虎爺生日！廖大乙：把握千載難逢機會求財添圓滿

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播