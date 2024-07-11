虎爺誕辰遇天貺日 民眾準備生雞蛋、炸雞祝壽

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

2024/07/11 14:21

〔記者劉婉君／台南報導〕今（11）日是農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽，還有人以錢換錢，做為錢母求財運。

天貺日據傳是玉皇大帝開天門的日子，善化慶安宮總幹事魏素珍表示，近年來隨著不少命理老師分享天赦日、天貺日求財轉運的方法，每到相關節日，就有不少民眾到廟裡拜拜，今天到廟裡拜玉皇大帝及虎爺的民眾也比往年增加。

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廟方一大早就準備炸雞、生雞肉等供品為虎爺祝壽，虎爺神像前也擺滿一盒盒民眾供奉的生雞蛋，虎爺腳邊還有許多民眾拋下的銅板，也有民眾以錢換錢，希望能帶來好運及財運。

魏素珍表示，早期醫藥不發達時，小孩子如果罹患俗稱「豬頭皮」的腮腺炎時，會帶小朋友到廟裡拜虎頭 ，以金紙在虎爺下巴處抹一下後，再於小朋友下巴處抹一下，反覆3次，象徵「虎咬豬」，祈求早日痊癒。拜虎爺前要先拜主神，並準備生肉、生雞蛋等供品。

另外，魏素珍說，因今年以來也常有民眾詢問天赦日要怎麼拜？為了給民眾正確的觀念，不要以為金紙燒得越多就是越好，因此，農曆6月24日（國曆7月29日），將首度舉辦天赦日補財庫法會，當天並將準備帶殻桂圓送給參與的民眾，打破殻象徵破除過去種種的不好。

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

農曆6月6日虎爺誕辰也是「天貺（音同況）日」，善化慶安宮一早就有不少民眾準備生雞蛋、炸雞等前往祝壽。（記者劉婉君攝）

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