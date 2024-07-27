賴總統東港勘災向災民說「歹勢」 強調中央支持地方團結合作治水

總統賴清德今前往東港大潭勘災。（記者陳彥廷攝）

2024/07/27 13:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統賴清德今天至屏東視察凱米颱風風災，在南州後訪屏東東港大潭里，由於當地接近大鵬灣，地勢低窪，賴清德向民眾致意時，先向受災戶喊「歹勢」，強調中央政府這兩天全台災區跑透透，中央地方團結治水解決問題。

東港大潭古時因大鵬灣漲潮或上游大雨時易受水勢進犯，因此有大潭之名，也凸顯當地地勢低窪，每逢暴雨就易積淹水，早年是媒體採訪災區的主要點位，這次也受凱米破紀錄大雨之苦，積水盈尺不退。

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賴清德致詞時先親切向鄉親問候，也受到民眾熱烈掌聲回應，他指出大潭之名望文生義即知是地勢低窪之地，這種地形在淹水後是特別辛苦，並詢問鄉親是否有淹水，鄉親「有淹」聲此起彼落，賴清德隨後向鄉親說「歹勢」。

賴清德指出，他以前在當台南市長時，曾聽過當時受災戶向他形容，從淹到善後全家大小通通都很難過，淹的時候要擔心東西是不是會壞掉，水退的善後更是累人，但總是要清乾淨才能放下心中大石頭，淹水實在是令人非常煎熬的事。

賴清德說，這次凱米颱風較為特別，雖然從北部經過，但在迴南風的助長下，雨勢全部下在南台灣尤其高雄、屏東，也造成部分鄉鎮市淹水，昨天起，整個中央政府包括總統府和行政院啟動勘災行，像他昨天就先到高雄，其餘如行政院長卓榮泰等官員，則是到花蓮、宜蘭、雲林、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等地，就為全盤了解各地治水現況，並與地方政府一起針對問題解決問題。

賴清德說，像是屏東東港大潭，因為地勢較低，目前第一期整治計畫動工當中，第二期計畫則是屏東縣府已經準備好，包括整個屏東有12個案子，就待中央經費下來執行，他並指出，掌管治水經費的經濟部長郭智輝是屏東人，還是大潭的「鄰居」，一定會大力支持在地治水方針。

賴清德坦言，過去政府基礎建設大多投資在北部，雖然近20年來已有轉變，但仍是亟待中央投入建設，尤其淹水不會分黨派，中央地方團結合作，為人民解決問題是他的態度，也期望地方政府在中央的支持下，全力配合改善，保障民眾生命財產安全。他隨後再走入人群向鄉親慰問打氣，展現高人氣。

賴清德在南州後視察東港大潭再災情。（記者陳彥廷攝）

東港大潭首期治水工程。（記者陳彥廷攝）

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