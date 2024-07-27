響應新北好日子愛心大平台 淨土院基金會捐善款物資助弱勢

淨土院基金會集結信眾的善心，於「水陸空大齋勝會」中進行慈善捐贈。（新北市社會局提供）

2024/07/27 10:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人佛教淨土院基金會24日於新北市板樹體育館舉辦「悲心眾生 慈祐世界 水陸空大齋勝會」活動，集結眾人的能量與祝願為社會祈福並進行慈善捐贈，將總計1000箱普施箱捐贈予新北市府、里長及民間慈善單位，其中不僅200箱普施箱捐贈予好日子愛心大平台外，更額外捐贈150萬元，後續將由新北14處社福中心評估提供給有急難需求的弱勢家庭。

社會局副局長許秀能表示，淨土院已連續3年與市府合作，3年來善款捐贈累積達550萬元、普施箱物資捐贈累計達720箱，且過去在疫情嚴峻時，淨土院與僧醫會也捐贈防疫物資，保護第一線防疫人員，感謝淨土院及信眾們的善心，持續捐贈物資、急難金及辦理法會祈福，讓弱勢家庭感受到社會的關懷及溫暖，成為支持社會安全網絡的助力。

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新北市好日子愛心大平台自108年6月啟動，獲得社會各界團體、宮廟、企業及善心人士響應，截至113年6月共獲總市值超過48億元的物資及捐款，超過5439萬人次受益，感謝社會各界一同參與及投入。

淨土院基金會董事長自誠法師表示，淨土院於101年成立，以「普提心為因，大悲心為上首」，多年來努力行善並於112年成立基金會，期望透過集結信眾善心，以廣結善緣最終達安定社會目標，也期待透過捐贈吸納更多社會愛的力量，達到善的循環，讓弱勢家庭感受到社會的愛心與關懷。

淨土院捐贈150萬元及200箱普施箱予新北市好日子愛心大平台，由新北市社會局副局長許秀能（右）代表接受。（新北市社會局提供）

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