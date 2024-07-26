海象惡劣病患待救 空勤直升機首度降落小琉球機場

空勤總隊直升機降落小琉球機場，將中風病患後送802醫院。（民眾提供）

2024/07/26 23:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風襲台，海象惡劣下，暑假黃金航線琉球線連續4天停駛，連海巡艦艇都難出港，島上傳出有急重症病患待救援，空勤總隊直升機罕見降落小琉球機場，將疑似中風病情加重的病患後送，鄉公所查無空勤總隊「降落」前例，推測應是首例。

受風雨及長浪影響交通輪停航，島上病患後送變得非常困難，以往都是請求救護船，若風浪大，更只能請海巡艦艇泊靠，但高雄、屏東的港口，皆因長浪不斷致艦艇無法冒險出港，琉球鄉長陳國在今天下午獲急重症病患待援消息後，請立委莊瑞雄轉請空勤總隊於風雨空檔，前往小琉球降落接駁病患後送。

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據悉，72歲的林姓男子前天身體不適，雖入住琉球衛生所但昨天出現1手1腳無知覺，疑似中風情形，病況繼續惡化卻無船可送，因此請求直升機後送，空勤總隊的直升機約下午3時許降落小琉球飛機場，起飛後直飛高雄802醫院。

小琉球的飛機場設置已近半世紀，1975年時，當時的台灣航空（整併為立榮航空）曾經營往來高雄小港的航線，後來改為直升機機場，上次有直升機降落已是2019年，時任國防部長嚴德發搭直升機降落，視察島上駐軍及軍防，至於上一次有空勤因救援而「降落」，更是資料久遠無法查到。

空勤總隊直升機將病患後送802醫院。（民眾提供）

空勤總隊直升機降落小琉球機場，將病患後送802醫院。（民眾提供）

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