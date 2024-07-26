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八掌溪洪水慘淹台南鹽水、後壁 居民划槳採買畫面曝光

鹽水區民眾還划著立槳出外採買尋開心。（記者楊金城攝）

鹽水區民眾還划著立槳出外採買尋開心。（記者楊金城攝）

2024/07/26 18:22

〔記者楊金城／台南報導〕八掌溪台南市後壁上茄苳段堤防因潰堤和溢堤，滾滾洪水流向沿岸下游的後壁新嘉、竹新、鹽水成為重災區，從昨天慘淹到今天（26日）傍晚，積水仍未消退，國軍部隊也投入救災安置居民。

鹽水在經過治水後，這次接受「凱米」颱風豪雨考驗，未料這次竟是因上游沖下來的洪水成為積淹水的主因，市區中正路、三福路、北門路等至少淹水到小腿，積水最深在武廟周邊可淹到腰部。

不只住家進水，戶外停放的汽車、機車也都成了泡水車，損失不小，顏姓民眾自嘲說：鹽水區變「淹水區」；有民眾為了採購食物，2人還划著立槳出外尋開心。

鹽水區長陳文琪表示，公所準備物資和餐盒送到急需的住戶手中。

包括下營玄天上帝廟與新營太子宮分別提供各1300個午、晚餐便當，麻豆阿蘭碗粿準備700份餐食、慈濟提供每餐200個便當，提供給後壁、鹽水兩區收容居民，其他還有卡多利亞餐飲公司、食物銀行及民代提供餐點，災情中見溫情。

後壁新嘉里白沙屯、竹新里也被圍困2天，聯外道路積水，後壁區長陳玉惠帶領公所團隊救災，在新嘉活動中心安置收容66人，竹新活動中心安置69人，並勸導69人中的42人撤離，申請國軍後備指揮部跟東山整修所支援橡皮艇將人載離，仍有27人在竹新里活動中心，竹新里許多住戶也仍死守家園。

鹽水區武廟前水淹及腰，轎車泡水。（記者楊金城攝）

鹽水區武廟前水淹及腰，轎車泡水。（記者楊金城攝）

鹽水區慘淹。（記者楊金城攝）

鹽水區慘淹。（記者楊金城攝）

國軍支援出動橡皮艇到後壁區竹新活動中心撤離安置的居民。（記者楊金城攝）

國軍支援出動橡皮艇到後壁區竹新活動中心撤離安置的居民。（記者楊金城攝）

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