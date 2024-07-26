顧立雄屏東勘災 老母雞C-130運輸機飛澎湖協助疏運

空軍馬公基地勤務隊引導民眾登機，讓民眾平安返家。（圖片擷取自青年日報）

2024/07/26 17:14

〔記者吳哲宇／台北報導〕凱米颱風挾帶大雨，造成南部地區災情嚴重。國軍官兵第一時間投入防救災工作，國防部長顧立雄今天特別南下屏東地區，視導駐軍救災進度，慰勉官兵辛勞，肯定大家的努力與付出，早日讓民眾恢復正常生活；國防部配合交通部民航局疏運需求，派遣C-130運輸機飛往澎湖，協助載運民眾返台。

《軍聞社》報導，顧立雄上午先後到屏東縣佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮等地，在不影響部隊救災工作的情況下，現地簡要聽取救災任務概況，對於官兵不辭辛勞，投入復原家園的愛民助民表現，予以肯定與嘉許。

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視導期間，顧立雄逐位慰勉在場官兵，感謝他們積極協助地方政府與居民恢復正常生活，期勉幹部在安全第一的原則下執行任務，並且要妥善照顧官兵，給予弟兄姊妹必要支援，使任務得以遂行。

顧立雄也親切地與官兵晤談，親自向他們致上誠摯謝意，因為官兵的努力付出，讓地方民眾深刻感受到國軍時刻與民眾在一起。

南部第四作戰區說，凱米颱風海上、陸上颱風警報雖已解除，但外圍環流挾帶的豪雨目前仍影響南部地區。針對各縣市主要幹道及嚴重積水地區，持續調派抽水機等機具，救災兵力與鄉鎮公所清潔隊人員共同協助下，執行道路清淤、倒塌樹木分解、低窪地區排水及廢棄物清理等工作，儘快恢復道路暢通，協力各縣市恢復市容，讓民眾儘快回到正常的生活。

另外，受颱風影響，澎湖地區連日大雨，導致24、25日國內航班取消，旅客滯留澎湖。為此，國防部啟動疏運緊急應變機制，派遣C-130運輸機飛往澎湖，並飛返松山及高雄等地；國防部也將視狀況增派，緩解運輸負荷。

空軍第6聯隊接獲疏運任務後，立即派遣4架C-130運輸機進行待命，首班疏運飛機於下午起飛，從馬公機場飛往高雄小港機場，協助滯留民眾平安返家。

顧部長赴屏東了解國軍部隊協助救災狀況。（軍聞社）

564旅協助高雄市田寮區大型斷枝及樹木清理。（軍聞社提供）

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