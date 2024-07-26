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埔里守城橋便橋啟用不到半年被沖毀 許淑華勘災允重建

埔里鎮守城橋便橋被大水沖毀，南投縣長許淑華允諾進行便橋重建。（圖由南投縣府提供）

埔里鎮守城橋便橋被大水沖毀，南投縣長許淑華允諾進行便橋重建。（圖由南投縣府提供）

2024/07/26 15:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年卡努颱風帶來豪雨沖毀埔里鎮守城橋，便橋完工啟用不到半年，又因凱米颱風帶來大豪雨沖毀，南投縣長許淑華今天實地勘災後，考量守城橋拆除重建工程還需要1年半至2年，為方便民眾通行，縣府今年會籌措經費重建便橋。

縣長許淑華今天在埔里鎮長廖志城等人陪同下，並會同水利署、國軍單位人員，先了解此次凱米颱風遭沖毀的守城橋便橋受損情況，該座便橋由縣府在今年1月委託公所施作，經費1700萬元，鎮民希望能在春節前啟用，公所要求包商全力趕工如期在春節前完成。而此次凱米颱風帶來的雨勢太大讓便橋沖毀，縣長許淑華決定再籌經費重建便橋，讓蜈蚣、大湳、牛眠等里的民眾不用再繞遠路。

許淑華等一行人今天也到預警性封閉的中正一號橋、隆生橋，了解有無受損，隆生橋去年3月份做過結構安全評估，今天會勘後確認橋梁並無新增受損情形，許淑華表示，風災過後會針對縣內超過30年以上的橋梁進行結構安全評估，隆生橋也會納入檢測。

至於中正一號橋使用年限逾30年，已不符合應有耐震系數，每到汛期都要進行預警性封閉，許淑華允諾協助公所進行橋梁結構安全評估，若有重建需要，將提報中央危險橋梁申請經費重建。

每次颱風來都要預警性封閉的中正一號橋，使用年限逾30年，已不符合應有耐震系數，南投縣府將提報中央爭取危險橋梁重建經費。（圖由南投縣府提供）

每次颱風來都要預警性封閉的中正一號橋，使用年限逾30年，已不符合應有耐震系數，南投縣府將提報中央爭取危險橋梁重建經費。（圖由南投縣府提供）

埔里鎮守城橋便橋遭凱米颱風大豪雨沖毀，南投縣長許淑華（前排左2著灰色漸層雨衣者）在埔里鎮長廖志城（前排右2）等人陪同現場勘災。（圖由南投縣府提供）

埔里鎮守城橋便橋遭凱米颱風大豪雨沖毀，南投縣長許淑華（前排左2著灰色漸層雨衣者）在埔里鎮長廖志城（前排右2）等人陪同現場勘災。（圖由南投縣府提供）

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