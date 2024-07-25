陳時中首曝2030力拚消除胃癌 5大方針實現「健康台灣」

行政院政務委員陳時中說明經由5大方針實現賴清德總統的「健康台灣」願景。（記者鹿俊為攝）

2024/07/25 20:21

〔記者林惠琴、林志怡／台北報導〕除了呼應世界衛生組織宣示2030年消除病毒性肝炎、子宮頸癌外，行政院政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中接受本報專訪時首度透露，國內2030年新增消除幽門螺旋桿菌（HP）、消除胃癌目標，同時經由5大方針實現總統賴清德的「健康台灣」願景。

陳時中表示，HP是造成胃潰瘍主因也與胃癌高度相關，並可經抗生素治療消除，因此只要治好HP就可降低胃癌風險，現已列為重點，國健署有很大的抱負，將消除HP、消除胃癌當作2030年目標，「如果做得到，真的是一件非常了不起的事情」。

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國內1年新增胃癌4千多例，國健署8月起鎖定50至74歲族群試辦公費檢測HP，俗稱胃癌篩檢，陳時中認為，有了篩檢，也要落實「追陽」，檢出陽性就積極治療，甚至可研議送藥到宅，提高民眾用藥遵從度，以提高療效，降低胃潰瘍、胃癌等疾病發生，同時打算規劃設計一套給付制度，保障醫師將病人照顧好的收入會高於論量計酬，不會因為民眾變健康不看診就影響營運，以達多贏局面。

國健署長吳昭軍補充，推動「2030消除HP」即盛行率、細菌感染率降低到一定程度以下，要讓HP不再構成我國公共衛生問題，目前持續邀約專家討論目標值。

陳時中也提到健康台灣5大方針，首先是健康促進，包含飲食均衡安全、提升運動量、去除菸酒等風險因子、及時導入適當檢查，過去知易行難，但這些「基礎工程」1、2年內要陸續推動，並設法「行之長久」。

其次，擴大癌症篩檢與新藥可近性。陳時中指出，「癌症是我們的天敵」，去年癌症就醫88萬人，僅是國人3.7%，但醫藥花費占健保約20%，不成比例，期望經由前端篩檢發現更多早期個案，搭配尾端新藥納入使用，推升存活率，並使經費更有效運用。

精準醫療、精準照護也是未來重點。陳時中說明，若個人生理數值、生活習慣、基因表現、健檢結果等可進入大數據，就可產生「健康導引處方」，提供專屬的飲食、運動建議，以遠離三高或其他疾病，這類「精準健康導引」不只降低罹病風險，生病用藥也更具效益。

還有，陳時中透露賴清德盼長照與醫療連成一體，整合長照到健保、居家與社區到機構、公務預算到健保費用，以發揮最佳照護效果。像是7月試辦在宅急症照護，民眾免於奔波，也避免發生過去臥床病人家中無電梯，出動吊車將人送出就醫的情形。

安寧善終是人生最後一哩路，陳時中指出，要進一步落實病人自主權利法，並強化透過諮詢讓人民對自我生命價值了解更多，減少不必要醫療，縮短臥床臥病時間。

2022年國人平均壽命79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。陳時中強調，現在65歲退休以後，還有10幾、20幾年要活，若一半以上時間不健康就很可惜，應該好好規劃、照顧自己，不要讓退休生活變成社會負債，應該是社會資產，持續貢獻各種經驗。

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