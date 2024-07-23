搶救少子化 陳時中：育兒政策走向零負擔

行政院政務委員陳時中說明育兒政策構想方向。（記者林惠琴攝）

2024/07/23 05:30

〔記者林惠琴、羅欣貞／綜合報導〕為了搶救國安危機「少子化」，健康台灣推動委員會副召集人、行政院政務委員陳時中昨表示，政府正在研擬相關補助政策，希望逐漸走向民眾育兒「零負擔」，進而增加生兒育女的想法與企圖，但細節待凝聚社會共識及須視政府財政而定，至於每胎每月補助三萬元的說法只是討論而非目標。行政院長卓榮泰也說，政府重視生養問題，但不是馬上就有具體數字呈現。

補助細節有待精細規劃

內政部統計，今年上半年新生兒累計六萬三八七四人，連去年全年十三萬五五七一人的一半都未達到，顯然適逢龍年也難以挽救持續惡化的少子化現象。

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針對政府正規劃每生育一個寶寶，每月補助三萬元，直到念幼兒園為止，預估每年約需近五百億元經費說法，陳時中解釋，並沒有以三萬元為目標規劃，而是一個試算的數目。

陳時中強調，政策重點在於補助會越來越多，讓民眾負擔越來越輕，以走向「零負擔」角度，進而增加生兒育女的想法與企圖，但只是提出一個想法，仍須由社會各界討論可不可行，最終也要視政府財政而定，「一步一步來」，還沒有到精細規劃的階段，有進一步資訊會再對外說明。

行政院長卓榮泰昨到屏東視察時提到，政府持續對於生養的問題，做更多的政府投資跟社會投資，現在「○到六歲國家一起養二．○」政策，從增加兩歲的幼兒專班、增加服務時間、公托時間，也增加寒暑假公托的時間。他請陳時中能夠統合一下，如果合理的計算，如何提出一個整體的規劃，倒不是馬上就有一個具體的數字呈現，不過陳政委在研究的當然就是政府現在很重視的內容。

衛福部長邱泰源也指出，○到六歲國家一起共同養是國家政策，任何有助於政策的內容，都可以來研議。

民進黨立委林月琴則表示，有些民眾提到每月補助三萬元真的會願意生小孩，看起來有些效益，但從歐洲經驗來看，政府除了給錢外，更重要的是給服務，像是有沒有好的幼兒園、好的托嬰中心，必須讓家長安心。

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