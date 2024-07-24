凱米直逼強颱？ 侯友宜視察浮洲橋耐震補強及防汛整備

浮洲橋墩柱在0403地震時部分發生裂痕，養工處正進行補強作業中。（記者羅國嘉攝）

2024/07/24 12:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕凱米颱風持續增強，暴風圈並接觸陸地。新北市長侯友宜今（24）日上午於板橋浮洲橋工地，進行橋梁耐震補強工程視察；侯友宜表示，今年4月花蓮地震過後，各級政府及社會大眾更體認到橋梁耐震補強的重要性，浮洲橋是板橋浮洲、溪崑地區與樹林區民眾通往台65線重要幹道，目前正進行耐震補強工程，希望提供民眾安全通行環境。

侯友宜指出，對於養工處在颱風警報發佈後，迅即會同施工廠商完成高灘地機具與材料全面撤離表示肯定，並指示工務局各項在建工程務必全面做好防颱整備，降低颱風來襲的損害，確保市民生命財產安全。另外他也表示，已要求市府各級機關與區公所上緊發條，全力做好防颱準備工作。

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工務局長祝惠美說明，浮洲橋全長1公里，耐震補強工程分部於市區、高灘地及大漢溪水域內，施工難度高，尤其在防汛期間施工，面臨颱風來襲的風險，必須在颱風警報發佈後，迅速以短時間將高灘地及水域內施工機具撤離，再加上這次颱風遇上大潮，市府已於昨天夜間10點關閉水門，而施工單位也已配合完成相關撤離作業，期待平安度過颱風。

祝惠美表示，目前工務局管轄橋梁共計1193座，根據橋梁類型每1至2年安排專業人員檢測，並編列經費進行維修補強。而浮洲橋是由交通部公路局興建，於2001年完工通車，橋齡迄今超過20年，為了確保浮洲橋可符合最新橋梁規範的耐震性能目標，市府委託專業顧問公司評估後，自行籌措6925萬元預算辦理橋梁耐震補強，除了延長橋梁使用年限外，也能提供市民更舒適、安全的用路環境。

養工處長鄭立輝表示，此處工程主要內容包括其中16座橋墩增設鋼止震裝置、防落托座補強、碳纖維貼片包覆、鋼板包覆補強、帽梁補強及增設剪力鋼棒等橋梁耐震能力提升工程。工程於今年4月開工，預計明年4月完工，完工後橋梁耐震能力將符合最新耐震設計規範，希望建構安全完整災害搶救動線，提供市民安全的道路橋梁環境。

新北市長侯友宜今（24）日於板橋浮洲橋工地，進行橋梁耐震補強工程視察。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜表示，他已要求市府各級機關與區公所上緊發條，全力做好防颱準備工作。 （記者羅國嘉攝）

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