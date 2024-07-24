屏東大仁滯洪池竣工後首遇颱風 周春米冒風雨視察

屏東縣長周春米（右3）視察大仁滯洪池，縣府水利處長江國豐（左1）解釋運作情形。（記者羅欣貞攝）

2024/07/24 12:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風來襲，屏東縣今天（24日）上午10點之後風雨漸強，縣府在屏北地區興建的大仁滯洪池完工後，首次遇到颱風，縣長周春米冒著風雨前往視察，了解運作情形，並呼籲鄉親留在家中，非必要請避免外出。

屏東縣長周春米今天上午11點多前往鹽埔鄉大仁滯洪池視察，她表示，凱米颱風已經對台灣造成影響，風雨增強中，屏東山區預估會有超過1300毫米以上的雨量，平地也會有8、900毫米，所以呼籲所有鄉親，要嚴防豪雨，沒有必要不要出門。

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周春米表示，來到鹽埔鄉大仁滯洪池，這是針對鹽埔、大仁科大長久以來的水患所做的防洪設施，把上游的水先排到滯洪池，然後再來分洪，今天（24日）是颱風的第一次測試，看它如何發揮功效，確保它的功能正常，呼籲鄉親朋友大家沒有必要不要出門，過午後雨勢會越來越大，大家要確保自己的安全，所有的單位包括後備指揮部、水利署第七河川分署、縣府團隊，都會嚴加戒備。

屏東縣鹽埔鄉新二村及大仁科技大學周邊地區過去常因颱風及豪雨，造成台27線、維新路及大仁科技大學一帶積淹水嚴重，影響交通甚鉅，屏東縣政府為根本治理當地水患，經綜合治水規劃，採地下排水箱涵、明渠護岸及設置滯洪池等多元的工程設計形式，分三期完成全長3807.3公尺的渠道拓寬及1座面積15.3公頃的滯洪池，歷時9年，總經費共6.41億元；今年2月竣工啟用。

屏東縣長周春米了解大仁滯洪池的監測水位。（記者羅欣貞攝）

凱米颱風是大仁滯洪池完工後第一個遇到的颱風，首次面臨功能測試的考驗。（記者羅欣貞攝）

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