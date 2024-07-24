颱風進逼強碰天文大潮 屏東東港東津里水漫街頭

屏東縣東港鎮受天文大潮影響，今晨雖然已放晴，仍積水不退。（圖由讀者業而項提供）

2024/07/24 12:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風步步進逼，南台灣沿海地勢低漥地區還受到天文大潮影響，水漫街頭數日，今天早上雖然潮位已較昨天減低，但至上午10點仍未退去，颱風為屏東帶來雨勢已逐漸增強，居民憂心忡忡。

凱米颱風來襲，屏東縣昨天早早宣布停班課，但還有天文大潮帶來的影響，東港鎮公所及縣府聯合大樓正前方的船頭路今晨再度水淹道路。

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今天清晨不少車輛搶險通過積水、激起水花，到上午10點左右，東港開始出現雨勢，雖然路面積水約到成人小腿肚，但已有海水倒灌，若繼續降下大雨，海水再不退潮，積水就會積在低漥地區不去，也見到部分車輛已不再冒險涉水，而是掉頭繞路。

東津里長葉而項指出，與今年夏至相當罕見，今年的大潮倒灌不僅持續久，長達5天，且與以往農曆十七時潮位最高不同，反而是在農曆十八最高，今天雖然較昨天降了些，仍處於高檔，不像以往末期僅積水在水溝邊，令人相當困擾，也呼籲民眾行經時儘量繞道，因為畢竟這些水是受海水上漲造成，鹽份高，車底盤等易生鏽。

屏縣府則表示，為防範東港鎮等沿海地區再受大潮與颱風影響，水利處已陸續啟動短中期改善措施，短期應變措施除全面檢查既有閘門止水性及油槽改善，並自7月19日發函給沿海各鄉鎮提醒公所注意水情，今年度更增購12台大型移動式抽水機，並在易淹水地區增設感測器，下水道增設相關水位監測器。

中期改善措施則針對東隆宮附近大成路、新義路去年的淹水路段，爭取大成路與新義路閘門改善，目前已接近完工，且已具備擋水作用，目前已向國土署爭取工程經費；東隆宮周遭側溝改善仍在設計中；長期則為低於平均潮位的鄰近港區道路辦理護岸整治、加高。

屏東縣東港鎮受天文大潮影響，今晨積水不退，上午10點左右凱米颱風外圍環流又帶來明顯陣雨。（圖由讀者業而項提供）

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