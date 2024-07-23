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天文大潮又遇凱米颱風 雲林1千公尺防汛擋板萡子寮備戰

凱米颱風來勢洶洶，雲林縣府在低窪及易淹水地區預先布建移動式抽水機。（記者黃淑莉攝）

凱米颱風來勢洶洶，雲林縣府在低窪及易淹水地區預先布建移動式抽水機。（記者黃淑莉攝）

2024/07/23 14:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風來襲又遇天文大潮恐出現「風暴潮」，雲林縣府水利處長許宏博今（23）日指出，為防止口湖萡子寮發生嚴重海水溢淹災情，縣府已備好1000公尺長的防汛擋板進駐待命，另針對轄內低窪、易淹水區布設184部各大中小型移動抽水機，也呼籲民眾要做好防颱準備，在明、後天颱風影響最劇烈期間減少非必要外出。

許宏博表示，去年天文大潮口湖萡子寮發生海水溢淹災情，今年天文大潮時間為月20至24日，其中24日凱米颱風恐直撲台灣而來，挾帶的強風豪雨，加上天文大潮效應恐出現「風暴潮」造成嚴重海水溢淹情況，因此這次凱米颱風縣府重點警戒區在萡子寮周邊，已調用1000公尺長的防汛擋板及沙包待命，目前已針對海堤較低及有缺口堤段先布設防汛擋板防禦。

許宏博說，截至今天今年縣府已完成河川、區排疏浚約150公里，另因應這次凱米颱風，全縣388部移動式抽水機都已完成預防性檢查，其中184部已預布在低窪、易淹水地區，其他作為機動應變調度，此外，縣府透過建立水資源雲端物聯網和智慧防汛網，加強了水情監控和預警能力。

去年天文大潮口湖萡子寮發生海水溢淹災情，縣府緊急用大型沙包阻擋。（雲林縣府提供）

去年天文大潮口湖萡子寮發生海水溢淹災情，縣府緊急用大型沙包阻擋。（雲林縣府提供）

防汛擋板。（雲林縣府提供）

防汛擋板。（雲林縣府提供）

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