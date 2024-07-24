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凱米逼近遇天文大潮 台南477台抽水機提前進駐易淹水區

颱風又遇年度天文大潮，南市特別於安平運河沿線加裝抽水機組以防海水倒灌。（圖由南市水利局提供）

颱風又遇年度天文大潮，南市特別於安平運河沿線加裝抽水機組以防海水倒灌。（圖由南市水利局提供）

2024/07/24 09:47

〔記者蔡文居／台南報導〕今年第3號颱風「凱米」逐漸逼近，今天上午台南也開始下雨，加上近日台南又遇到年度天文大潮，南市全力整備防汛，針對全市易積淹水地區預先進駐477台抽水機待命。

南市水利局說明，因應這次颱風侵襲，已於18日起進行各項水利設施及防汛巡查，轄內64座抽水站及492台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中477台抽水機已預佈於易積淹水地區，而接近完工的「南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」與「南市永康區鹽洲抽水站新建工程」已有部分機組可投入防汛應變，預計可再增加33CMS的抽水量。

另，為增加滯洪空間，相關滯洪池權管單位也預先進行洩降作業；而北安商60滯洪池及停20抽水站為因應凱米颱風也先行使用，以降低積淹水風險。各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。

同時，為因應年度天文大潮及颱風暴潮影響，已於安平運河預佈10部抽水機組增強防汛量能及關閉七股六成防潮閘，以降低海水倒灌或局部淹水可能。

水利局籲請市民朋友若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府協助處理，以加速排水。

南市加強各地抽水站設施防汛巡查。（圖由南市水利局提供）

南市加強各地抽水站設施防汛巡查。（圖由南市水利局提供）

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