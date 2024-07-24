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凱米颱風是否影響明日南部萬安演習 今晚10點國防部說明

萬安演習期間，高雄市大眾運輸規定。（高雄市交通局提供）

萬安演習期間，高雄市大眾運輸規定。（高雄市交通局提供）

2024/07/24 10:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕南部縣市台南、高雄、屏東明（25日）下午1點半至2點將舉行萬安47號演習，是否受颱風影響而停辦目前仍未公布，不過今年首次規定，演習期間，公車、輕軌將停駛，乘客需下車配合疏散避難。

不過凱米颱風來勢洶洶，是否影響明日南部萬安演習，高雄市警察局民防管制中心指出，預計今晚10點國防部會針對南部地區萬安演習作說明。

萬安演習警報發布後，人、車一律按規定接受軍、憲、警察及民防人員（含替代役）引導，車停、人就近疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽。

高雄市交通局指出，若民眾正在搭公共運輸，捷運將正常營運，但車站只進不出，乘客應於站內停留至演習結束。

輕軌將於明天下午1點25分至2點15分暫停行駛，乘客下車後配合現場人員引導就近進行疏散避難。公車則於演習期間一律暫停路邊，車上乘客須下車疏散。

交通局提醒，依今年萬安習規定，規定行駛中的公車於下午1點半警報聲響起後，皆須暫停營運、安全停靠於路邊，並請疏散乘客下車後至鄰近建築物或採避難姿勢就地掩蔽。乘客若於下午2點演習結束後繼續搭乘，下車避難時請勿刷卡；若不繼續搭乘，下車時應刷卡。

南部萬安演習明（25）日舉行，今年規定公車需停駛且乘客需下車避難。（記者許麗娟攝）

南部萬安演習明（25）日舉行，今年規定公車需停駛且乘客需下車避難。（記者許麗娟攝）

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