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凱米颱風來了！中部風雨還不大 鹿港天后宮仍有民眾來拜拜

鹿港小鎮今天上午風雨不大，國定古蹟鹿港天后宮仍有信眾來參拜。（民眾提供）

鹿港小鎮今天上午風雨不大，國定古蹟鹿港天后宮仍有信眾來參拜。（民眾提供）

2024/07/24 12:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕凱米颱風來勢洶洶，香火鼎盛的國定古蹟鹿港天后宮，今天還是有民眾遠從南投來參拜，民眾說現在風雨還不大，趁著有空來拜拜。鹿港天后宮表示，天后宮全年都會開啟廟門，如果風雨不大就會讓民眾參拜，但風雨很大，就不會讓民眾進入。

鹿港天后宮主委張偉東指出，天后宮天天都會開廟門，包括是疫情期間，都會把廟門打開，但疫情期間的信徒參拜就必須遵守規定。因此，颱風期間也是一樣，預估要等到今天晚上才會風雨變大，只要風雨不大，才會讓信眾來參拜。

鹿港天后宮指出，昨天已做好防颱準備，今天會再次巡視，確保該捆綁的要捆綁，要加固的要加固，做好防颱的萬全準備。

鹿港天后宮周邊是鹿港觀光與美食的一級戰區，更有多家的蚵仔煎店，今天只有1家蚵仔煎店家照常營業，也有包子店也趕早來做包子來販售。店家都表示，因為目前的風雨還不大，還是有零星的遊客上門光顧用餐，也有在地人來採買包子饅頭，作為颱風的囤貨。

不過，大多數店家都決定放颱風假，利用不開店的時間，順便把店面該墊高的就墊高，該綁好就綁好，以降低颱風帶來的損失。

鹿港小鎮是觀光小鎮，受到颱風影響，雖然今天風雨還不大，但大多數店家都是自行休息，路上遊客與行人都大大減少。（民眾提供）

鹿港小鎮是觀光小鎮，受到颱風影響，雖然今天風雨還不大，但大多數店家都是自行休息，路上遊客與行人都大大減少。（民眾提供）

鹿港天后宮周邊的蚵仔煎店，今天只有一家營業。（民眾提供）

鹿港天后宮周邊的蚵仔煎店，今天只有一家營業。（民眾提供）

鹿港天后宮附近的包子店，有業者照常營業，也有民眾來採買囤貨。（民眾提供）

鹿港天后宮附近的包子店，有業者照常營業，也有民眾來採買囤貨。（民眾提供）

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