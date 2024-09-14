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他怨「閃雙黃燈」提醒後車被罰1200元！網嘆：三寶無所不在

網友抱怨，長輩對路況不熟閃雙黃燈提醒後車，卻遭檢舉開罰1200元。（擷取自臉書爆料公社二社）

網友抱怨，長輩對路況不熟閃雙黃燈提醒後車，卻遭檢舉開罰1200元。（擷取自臉書爆料公社二社）

2024/09/14 14:34

首次上稿 09-13 23:59
更新時間 09-14 14:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕莫名其妙被開單？網友抱怨，家中長輩7月開車到墾丁遊玩，但因開到路況不熟的地方，開啟雙黃燈提醒後面來車，沒想到被民眾檢舉，罰了1200元，讓原PO十分無奈。貼文曝光，許多網友質疑，「三寶永遠不會覺得自己有錯，所以三寶就是叫三寶，懂嗎？」、「人家也沒辦法超車，開著雙黃燈當路隊長？」

網友近日在爆料公社二社發文，家裡長輩開車出去遊玩，但因跑到路況不熟的墾丁郊區道路，所以當時也不敢開太快，於是好心開啟雙黃燈提醒後方車輛，「現在是老人三寶開車請小心」，但在日後卻收到一張民眾檢舉罰單，才得知被罰了1200元。

原PO曬出罰單照片，一輛轎車閃著雙黃燈，最後暫停在右方空地，仍然閃著雙黃燈。開罰內容寫著，7月12日下午3時42分，違規地點在屏東縣恆春鎮XX路口附近，依「道路交通管理處罰條例」，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，罰款1200元。

貼文曝光，引起許多網友討論，「單車道臨停，我就問你後方車輛怎麼過？」、「靠右停讓不行嗎？難保閃整路然後突然大迴轉」、「這是打了可以為所欲為的燈嗎」、「照這個邏輯，全台灣每天不知道要有多少車打著雙閃上路」。

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