為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

三鶯線橫溪站旁蓋垃圾轉運站 居民反對

環保公司進駐橫溪捷運站旁，新北市議員黃淑君（中）、溪南里長蘇伯聰與地方居民來到廠前，表達抗議心聲。（翻攝臉書「守護三峽反對蓋垃圾場 」）

環保公司進駐橫溪捷運站旁，新北市議員黃淑君（中）、溪南里長蘇伯聰與地方居民來到廠前，表達抗議心聲。（翻攝臉書「守護三峽反對蓋垃圾場 」）

2024/07/23 16:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市捷運三峽鶯歌線即將通車，但居民發現環保公司近日進駐橫溪站旁土地，疑似興建垃圾處理場，擔心影響生活品質。日前在網路成立「守護三峽反對蓋垃圾場 」連署活動，表達反對設址心聲。

新北市環保局回應，該地未來作為垃圾轉運站使用，不會在此焚燒、處理垃圾，將要求業者從嚴把關、加強溝通。

三鶯線橫溪站位於三峽區佳興路旁，鄰近溪北、溪南、溪東、成福里，人口共7769人，近日環保公司在周邊土地興建廠房。居民表達反對，他們擔心垃圾處理場僅距離河川12公尺，恐喝到有問題水質。

溪南里長蘇伯聰表示，三峽好山好水，但是垃圾處理場帶來的臭味，嚴重影響鄰近居民生活品質，且垃圾車進出也會影響民眾通行安全，民眾往返捷運站通勤，還要被迫聞垃圾味，因此他反對興建垃圾處理場。

環保局回應，該地原為非都市計畫土地農業用地，後來經業者變更為特定目的事業用地，民眾抗議的地點未來將作為垃圾轉運站使用，並不會在此焚燒、處理垃圾。環保局將要求業者未來不可有垃圾露天堆置、散發惡臭等汙染情事，同時要求加強與在地居民溝通，並從嚴把關確保品質。

三鶯線橫溪站位於三峽區佳興路旁，鄰近溪北、溪南、溪東、成福里，人口共7769人，民眾擔憂處理場離河川近，恐影響水質。（翻攝臉書「守護三峽反對蓋垃圾場 」）

三鶯線橫溪站位於三峽區佳興路旁，鄰近溪北、溪南、溪東、成福里，人口共7769人，民眾擔憂處理場離河川近，恐影響水質。（翻攝臉書「守護三峽反對蓋垃圾場 」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播