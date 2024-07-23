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嘉義市區鐵路高架化「水上車輛基地」開工 預計2028年4月完工

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

2024/07/23 15:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕嘉義市區鐵路高架化計畫最後一塊拼圖「水上車輛基地工程」上月底開工；根據交通部鐵道局說明，發包經費約70億元，工期達1400天，預計在2028年4月30日完工。

嘉義市區鐵路高架化計畫範圍北起牛稠溪北側，向南經嘉北站、嘉義站及新增設的北回歸線站後，銜接到水上車輛基地，全長約10.9公里。這項計畫永久軌部分共計3個土建工程標，分別為高架橋工程、車站工程及水上車輛基地工程。

鐵道局指出，其中基地工程因用地取得困難及營建物價上漲等因素，去年3月取得全部施工用地，並在今年4月3日獲行政院核定修正計畫後在4月10日公告招標，發包經費約70億元。該工程已於6月7日決標，6月30日開工，工期為1400天。

水上車輛基地座落嘉義縣水上鄉，面積約22.25公頃，相當於37座足球場。基地內共有40股道，主要包含到開線、留置線、檢修線及洗車線等，其中11股道位於檢修庫內。基地內建築共20棟，含括辦公大樓、檢修庫、工場及材料倉庫、地下車輪車床檢修庫、倉儲區及變電站等多項設施，其中部分主要建築物為智慧型建築及綠建築設計。

基地依據「公共藝術設置辦法」編列經費於主要出入口、人行道、保育區、廣場及綠帶等區域設置公共藝術，並建造花園漫步道、森林停車場、活動綠帶和生態綠地。

基地內規劃為國土保育區域之面積約達6.8公頃，以生態工程方式設置4處滯洪池，種植水生植物、濱水植物及耐溼性常綠灌木，周邊則種植具誘鳥誘蝶的台灣原生種喬木、灌木、草花。基地全區種植約800到1200棵喬木，並在豪雨期間提供滯洪功能，可達強化減災效用。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智說，水上車輛基地工程完工後將辦理使用執照取得、並依「鐵路運輸系統履勘作業要點」檢查，檢查完成後續交由台鐵公司相關單位進駐啟用。

台鐵公司在嘉義地區的夜間列車停留股道數，將由原嘉義站區的14股道，提高為21股道，包含水上車輛基地的16股道及嘉義高架車站的5股道，嘉義機務段維修列車之股道則由8股道增加為11股道，大幅提升台鐵公司列車調度運轉能量。

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

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