活化高捷第一大站「最冷清60公尺」 台灣歷史文化展8月上陣

高捷第一大站「最冷清的60公尺」，8月間將推出台灣歷史文化展。（記者王榮祥攝）

2024/07/23 00:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R16左營站運量是39站裡的冠軍，但第一大站卻有約「60公尺」連通道空間異常冷清，高捷自7月在連通道中間開設蜜柑專賣店一炮而紅後，8月將接力在60公尺連通道上規畫台灣歷史文化展，要讓第一大站每個角落都好逛。

高捷左營站與台鐵新左營站、高鐵左營站，是大高雄唯一三鐵共構車站，拜轉乘優勢，經常是紅、橘兩線39處車站的運量冠軍，今年4到6月每日平均運量為18718人次，與第二名1萬2千餘人次有相當差距。

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高捷自從R10美麗島站莫凡商店街、R11高雄車站動漫街陸續打出名號後，7月在R16左營站地下連通道推出蜜柑站長專賣店，搭配一旁的快客市集，成功營造人氣與話題。

有民眾注意到專賣店後方已出現部分攤架，推測還有新的商店街？高捷證實會運用專賣店後方連通道，規畫一系列台灣歷史文化展覽。

高捷說明，從高鐵左營站平面電扶梯到地下後，有一條串連高鐵、捷運、台鐵的地下連通道（另一端出口在台鐵），全長約120公尺；高捷閘門設在連通道中間、出入乘客非常多，但絕大多數乘客是在高鐵與高捷間的60公尺間走動，另一半通往台鐵端、約60公尺連通到人潮相對冷清；而蜜柑專賣店就在閘道前，開張後人氣不錯，也讓更多人注意到連通道的另一半。

高捷接續將在專賣店後方規劃一系列關台灣歷史文化的展覽、臨時櫃結合展覽活動及文化商品展售，內容涵蓋文字、影像等多元資料，闡述台灣不同階段發展方向；每檔展覽都會留下一間快閃店，預計逐步拓展到6攤，若一切順利、預計8月下旬登場。

高捷7月間開設蜜柑站長專賣店（左）吸引不少乘客，接續將活化專賣店後方「最冷清的60公尺」（圖右）。（記者王榮祥攝）

高捷貓站長蜜柑專賣店讓高捷左營站連通道人氣大增。（記者王榮祥攝）

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