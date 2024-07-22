清大高雄校區正式啟動 陳其邁：與清華一拍即合盼「永浴愛河」

清大宣布高雄校區正式啟動，高為元校長（右）與高雄市陳其邁市長一同慶賀。（翻攝清大臉書粉專）

2024/07/22 22:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕國立清華大學臉書粉專今宣布高雄校區正式啟動！校長高為元特別感謝高雄市長給清大到南部發展的機會，也感謝高市府超高效率的行政團隊，陳其邁則恭賀清大正式成為高雄的一部分，強調以後清華的事就是高雄的事，他說：「與清華可說是一拍即合，未來也希望永浴愛河！」

清大指出，在南部校友及高科技產業高度期待下，清華大學高雄校區今天宣布正式啟動！本校行政主管及校友今晚齊聚高雄，高雄市長陳其邁也率市府團隊前來致賀，並得到在地里長的祝福與支持。

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校長高為元說，每次來高雄都很興奮，特別感謝陳其邁市長給清大到南部發展的機會，感謝高雄市政府超高效率的行政團隊，感謝校友的大力支持，也要感謝清華教師及行政人員全力投入，「讓我們一同慶賀清華史上重要的一刻」。

陳其邁恭賀清大正式成為高雄的一部分，強調以後清華的事就是高雄的事，團隊都將全力以赴，並指出「我們與清華可說是一拍即合，未來也希望永浴愛河！」，幽默致詞迎來台下熱烈掌聲。

清華校友總會理事長蔡進步表示，有效率超高的高雄市府團隊、辦學經驗豐富的清華大學，及特別團結、向心力強的清華校友，三者合作，一定能培育許多人才，造福高雄地區，「願桃李滿高雄！」

副校長戴念華說明，清大進軍高雄將分為三部曲，第一步就是今年10月將針對業界開設4門學分班，包括智慧製造與數位決策（簡禎富副校長）、氣候金融與創新低碳策略（科法所范建得教授）、人工智慧簡介與實作（電機系劉靖家主任）、IC封裝基礎與測試實務（動機系李昌駿教授）

第二部曲自114年開始，將開設5門碩士學位學程，如晶片設計、永續淨零等；第三部曲自118學年啟動，這時新建築都完工，也設置完成濕式實驗室，就可以開設半導體元件、材料、製程等學位課程，預估10年後將有百位教授與千位研究生在高雄學習與研發。

清華大學高雄校區正式啟動，行政主管及校友今晚齊聚高雄，高雄市陳其邁市長也率市府團隊前來致賀。（翻攝清大臉書）

清華大學高雄校區正式啟動，本校行政主管及校友今晚齊聚高雄，高雄市陳其邁市長也率市府團隊前來致賀。（翻攝清大臉書）

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