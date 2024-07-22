一場雷雨造成台南永康多處積淹水 地方盼改善排水瓶頸

台南永康區昨日一場大雷雨後多處積水，立委陳亭妃（右2）會同相關單位及在地里長前往會勘。（記者劉婉君攝）

2024/07/22 13:39

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區昨（22）日下午一場雷雨，造成多處路面因雨水宣洩不及積水，還有店家抱怨，每逢大雨店內就進水，地方居民期盼改善排水瓶頸，解決長期困擾居民的積淹水問題。

永康里長魏萬順、北興里長鄭文生、北灣里長方富詳表示，永康區位於早期鯽魚潭的區域地勢低窪，中山北路保生宮前排水系統大排接中排，形成瓶頸，遇驟降大雨，雨水宣洩不及即易造成路面積水，永明街、永大路二段永大夜市前等多個路段，側溝排水斷面不足，也是造成積淹水的原因。

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立法委員陳亭妃與市議員陳秋萍接獲地方陳情，今日邀集水利局、工務局、永康區公等單位前往會勘。

陳亭妃表示，相關積淹水路段位於舊部落與新社區交接處，中排、小排受到其他單位管線阻擋、造成瓶頸，會勘決議請水利局於2週內提出管線檢討計畫，先解決管線問題，後續再爭取中央經費，從根本解決永康淹水問題。

水利局表示，將先針對管線間題進行改善規劃，並加大相關易淹水路段的側溝，增加排水斷面。永康區公所則將盤點側溝與雨水箱涵銜接情形，預計於9月份提出改善所需的預算，並且事先和里長溝通，確認設計的方向無虞。

台南永康區昨日一場大雷雨後多處積水，立委陳亭妃（右2）會同相關單位及在地里長前往會勘。（記者劉婉君攝）

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