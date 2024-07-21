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把握颱風前好天氣！週二起凱米帶來風雨 逢年度大潮沿海防淹水

中央氣象署公布未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署公布未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/21 20:01

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不排除「凱米」成強颱 氣象署：台灣周邊海域有利颱風發展

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）已生成，並持續朝台灣靠近。中央氣象署提醒，未來一週天氣多受颱風外圍環流影響，除明天多雲到晴天氣，週二起颱風就會帶來風雨，北部、宜花地區會有短暫陣雨或雷雨；週三、週四雨區再擴大，各地都可能降雨。

氣象預報員張竣堯表示，明天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱，清晨上午中部以北有零星短暫陣雨，午後中南部地區、北部山區有局部短暫雷陣雨。明下半天受颱風未來外圍環流影響，基隆、北海岸、東半部地區逐漸轉為短暫陣雨天氣，越晚雨勢越明顯。

週二起受颱風外圍環流影響，北部、宜蘭、花蓮地區會有短暫陣雨或雷雨，其他地區是多雲、午後雷陣雨天氣。週三至週四雨區再擴大，台灣各地都有降雨機率，特別是西半部、宜蘭地區雨勢持續，要留意有陣雨或雷雨。

張竣堯提醒，週二晚上、週四，中部以北、宜蘭、各地山區會有局部大雨、豪雨發生機會。週五颱風逐漸北上，環境風轉為西南風，雨勢轉移至中南部，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。週六、週日台灣受西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯說，今晚開始基隆、北海岸、東半部、蘭嶼、綠島等地會有長浪發生機率，週二起北部、馬祖也有長浪發生機率。週三前適逢年度大潮，沿海地區民眾要留意局部淹水、慎防海水倒灌。

溫度方面，明天仍是高溫炎熱，各地溫度約在機會33至36度，桃竹苗、中南部地區可能有37度高溫。週二起各地容易下雨，高溫稍微下降2至3度，週二至週日各地溫度約在32至34度。

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