國際數學奧林匹亞競賽 我國獲2金2銀2銅

第65屆國際數學奧林匹亞競賽，我國獲2金2銀2銅佳績。代表隊學生（左起）為張庭瑋、張齊安、許孟哲、李天輝、江恩驊、卓育安。（教育部提供）

2024/07/22 10:22

〔記者林曉雲／台北報導〕第65屆國際數學奧林匹亞競賽傳來捷報，在108個國家、609名參賽學生中，我國6名代表參賽學生總計獲得2金2銀2銅佳績，國際排名第11名（以學生競賽總成績計算），表現亮眼，其中以高雄中學二年級學生李天輝成績最佳，個人排名第29名。

2金得主是建中學生卓育安及雄中學生李天輝，2銀得主為建中學生張庭瑋及建中學生江恩驊，2銅得主為建中學生張齊安及雄中學生許孟哲。

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李天輝說，他從小就對數學很有興趣，很喜歡解數學題目，讀國中時開始接觸國中數學競賽，學到許多技巧，加入雄中數學讀書會後，正式接觸數奧，就很希望能夠當上國手，但高一時實力太弱連選訓都進不去，從此發憤圖強，大量練習題目，今年在歷經重重關卡後終於成功當上國手，很慶幸有美好的回憶；高中老師表示，李天輝秉持著喜歡數學的心認真學習，上課勤作筆記，遇到不懂的地方也會詢問老師，即使有天份，也透過不斷努力精進自已，對於每一場競賽都全力以赴。

卓育安表示，國中資優班導師推薦下，國一報名清大數學人才培育計畫，踏上數學奧林匹亞的旅程，國二暑假期間參加為期一週營隊，第一次有了想當國手的念頭，高一成為建中數學校隊正取，謝謝建中給場地與時間練習數學，高二時幸運的當上國手並拿到銀牌，今年得到更滿意的成績；高中老師肯定他的學習力、推理力與反應力優秀，擔任數學讀書會負責人，時常分享自己的想法與吸收別人的長處，藉以不斷地成長，在數學競賽上有更突出的表現。

我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國1855名學生中選出6名學生代表參賽，並由國立陽明交通大學副教授高竹嵐分及國立清華大學數理教育研究所副教授陳正忠別擔任領隊及副領隊。依教育部規定，金、銀、銅牌獎者可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，另可獲頒20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

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