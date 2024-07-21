萬安演習避難教學片未納聽障生 北市教育局：新版已添加
2024/07/21 17:35
〔記者詹湘淇／台北報導〕萬安演習明起實施，北市府發布的防空疏散避難教學影片卻未將聽障生納為教學對象，新黨台北市議員侯漢廷建議加入手語翻譯子母畫面，並研擬將配戴聽覺輔具的避難動作納入影片中。教育局回應，新版影片經重新剪輯，已新增手譯員及配戴聽覺輔具學生避難動作畫面，並轉知各級學校與單位更新影片。
萬安演習將於7月22日至25日實施，北市府發布防空疏散避難教學影片，引導民眾進行正確避難動作。侯漢廷指出，教學影片第6至7秒字幕與新聞字幕重疊，容易混淆觀看者的視覺動線，模糊教學重點。且聽障學生對文字理解程度各異，應將手語翻譯以子母畫面加入教學影片中，並諮詢專家學者合適的字幕、文字顏色與子母畫面比例大小。
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侯漢廷表示，配戴聽覺輔具者的防空疏散避難操作眾說紛紜，衛生局曾解釋，考量助聽器之種類繁多，為保護聽障人士，建議在防空避難時拿掉助聽器，並同時以雙手遮住眼耳，但教學影片中卻沒有相關說明。侯漢廷要求教育局研擬將配戴聽覺輔具的做法納入影片，或以其他形式落實宣導教學，並主動清查所有所有宣導教學影片是否適用於所有學生，以免讓宣導教學淪為形式口號。
教育局回應，已拍攝新增手譯員及配戴聽覺輔具學生避難動作畫面，並修正新聞字幕重疊問題，教育局也將新版影片轉知各級學校，轉請兵役局、警察局及觀傳局等局處協助推廣教育，藉此提升市民防空疏散避難素養。