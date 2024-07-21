萬安演習避難教學片未納聽障生 北市教育局：新版已添加

北市府發布新版防空疏散避難教學影片，新增手語翻譯子母畫面。（教育局提供）

2024/07/21 17:35

〔記者詹湘淇／台北報導〕萬安演習明起實施，北市府發布的防空疏散避難教學影片卻未將聽障生納為教學對象，新黨台北市議員侯漢廷建議加入手語翻譯子母畫面，並研擬將配戴聽覺輔具的避難動作納入影片中。教育局回應，新版影片經重新剪輯，已新增手譯員及配戴聽覺輔具學生避難動作畫面，並轉知各級學校與單位更新影片。

萬安演習將於7月22日至25日實施，北市府發布防空疏散避難教學影片，引導民眾進行正確避難動作。侯漢廷指出，教學影片第6至7秒字幕與新聞字幕重疊，容易混淆觀看者的視覺動線，模糊教學重點。且聽障學生對文字理解程度各異，應將手語翻譯以子母畫面加入教學影片中，並諮詢專家學者合適的字幕、文字顏色與子母畫面比例大小。

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侯漢廷表示，配戴聽覺輔具者的防空疏散避難操作眾說紛紜，衛生局曾解釋，考量助聽器之種類繁多，為保護聽障人士，建議在防空避難時拿掉助聽器，並同時以雙手遮住眼耳，但教學影片中卻沒有相關說明。侯漢廷要求教育局研擬將配戴聽覺輔具的做法納入影片，或以其他形式落實宣導教學，並主動清查所有所有宣導教學影片是否適用於所有學生，以免讓宣導教學淪為形式口號。

教育局回應，已拍攝新增手譯員及配戴聽覺輔具學生避難動作畫面，並修正新聞字幕重疊問題，教育局也將新版影片轉知各級學校，轉請兵役局、警察局及觀傳局等局處協助推廣教育，藉此提升市民防空疏散避難素養。

北市府新版防空疏散避難教學影片納入配戴聽覺輔具學生避難動作畫面。（教育局提供）

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